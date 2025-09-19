Je li vrijeme da Trump 'uplaši' Putina? Tvrdi da ima rješenje za kraj rata u Ukrajini

Donald Trump se vratio na američko tlo nakon državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu. Međutim, za vrijeme koferencije za medije iskoristio je trenutak da kaže svoje mišljenje o Vladimiru Putinu.

Govoreći uz britanskog premijera Keira Starmera, Trump je novinarima rekao da ga je Putin "iznevjerio" i ustvrdio da ruski vojnici "ginu u većoj mjeri nego ukrajinski vojnici".

Ipak, Trump je dodao da je i dalje zadržao optimizam da će SAD moći pomoći u okončanju rata između Rusije i Ukrajine, piše Sky News.

"Velika mi je čast reći vam da smo riješili sedam ratova, sedam ratova, ratova koji su bili nerješivi, ratova koji se nisu mogli pregovarati ili završiti. SAD su ih riješile sedam. Onaj za koji sam mislio da će biti najlakši bio bi zbog mog odnosa s predsjednikom Putinom. Ali on me iznevjerio. Stvarno me iznevjerio. Ali vidjet ćemo kako će se to završiti. Mislio sam da bi to moglo biti među najlakšim u skupini, ali mi rješavamo gotovo svaki sukob. I, kao što znate, jako naporno radimo na Izraelu i Gazi. Sve što se tamo događa je složeno. Ali to će se učiniti, mi ćemo to učiniti, a isto tako, Rusija i Ukrajina će se riješiti", rekao je Trump.

Putin će odustati, ako...

Na pitanje je li sada vrijeme da stisne i "uplaši" Vladimira Putina, Trump je rekao će Putin odustati ako cijena nafte padne.

"Neće imati izbora, odustat će od tog rata", dodao je. Osudio je i europske zemlje koje kupuju naftu od Rusije.

"To ne možete učiniti. Spreman sam učiniti i druge stvari, ali ne kada ljudi za koje se borim kupuju naftu od Rusije", dodao je Trump. Trump je prethodno rekao da će rat u Ukrajini završiti ako sve zemlje NATO-a prestanu kupovati naftu od Rusije.

Turska je treći najveći kupac ruske nafte od 2023. godine, nakon Kine i Indije, prema Centru za istraživanje energije i čistog zraka, a članice Mađarska i Slovačka također kupuju energente od Moskve.

Ubrzo nakon što je Donald Trump dao te komentare o Vladimiru Putinu, Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama poziv na pojačavanje pritiska na ruskog predsjednika.

"Snažan pritisak djeluje", napisao je u objavi na X-u nakon što je zahvalio Australiji na snižavanju gornje granice cijena ruske nafte i sankcioniranju brodova u svojoj floti u sjeni.

"Sada se radujemo snažnom 19. paketu sankcija EU i odlučnim koracima Sjedinjenih Država. Rusija će zaustaviti rat samo ako pritisak na nju bude dovoljno bolan", dodao je.

