Žena (63) zadavila prijateljicu usisavačem u poznatom turističkom ljetovalištu: Sve je priznala

Britanka (63) je uhićena u španjolskom Benidormu nakon što je zadavila prijateljicu (65) kabelom od usisavača. Turistica je napala svoju prijateljicu tijekom svađe u stanu u Rincón de Loixu u četvrtak navečer. Svemu je svjedočila treća prijateljica koja je i nazvala policiju oko ponoći, piše Levante.

Žena, čije ime nije otkriveno, priznala je krivicu policiji. Uhićena je. Ispred stana u kojem je živjela žrtva parkirana su dva skutera za invalide. Vjeruje se da je jedan pripadao žrtvi, a drugi ubojici.

Tragovi oko vrata

Policija je morala i pronaći utočište za žrtvinog psa. Preliminarna obdukcija potvrdila je smrt gušenjem, a žrtva je oko vrata imala tragove.

Susjeda je ispričala da je žrtva bila "vrlo ljubazna i ugodna žena" koju su često viđali kako šeće psa u tom području.

Susjeda nije znala da je imala problema s kretanjem,

Dio Benidorma u koje se dogodilo ubojstvo, Rincón de Loix, popularan je među Britancima. Većina djelatnosti prilagođena je njima.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvo su bježali gliserom, a onda su ga odbacili i počeli trčati. Španjolska policija objavila propali pokušaj bijega dilera