Vlasnik trgovine u Njemačkoj postavio skandalozan natpis: 'Židovima je ulaz zabranjen!'

U Flensburgu je izlog jedne trgovine u gradskom dijelu Duburg izazvao šok i osudu javnosti. Na A4 papiru velikim slovima stoji „ŽIDOVIMA je ovdje zabranjen ulaz!!!!“, dok sitnijim slovima dodaje: „Ništa osobno, nije antisemitizam, samo vas ne mogu podnijeti“, piše welt.de

Plakat je postavio sam vlasnik trgovine, 60-godišnjak, koji odbacuje optužbe za antisemitizam i tvrdi da je njegova namjera bila reakcija na izraelske napade u Pojasu Gaze.

"U Izraelu žive Židovi i ja ne mogu razlikovati tko je za napade, a tko protiv. To je licemjerje“, rekao je.

Incident je izazvao oštre reakcije lokalne politike i vlasti. Povjerenik njemačke savezne vlade za borbu protiv antisemitizma, Felix Klein, nazvao je plakat „antisemitizmom u čistom obliku“ i podsjetio na slične natpise iz vremena nacizma kada su Židovi bili bojkotirani. "To se ni na koji način ne smije tolerirati“, istaknuo je.

'Antisemitizam nećemo tolerirati'

Gradski odbor Zelenih oštro je osudio incident i zatražio hitnu reakciju nadležnih tijela. Bivša gradonačelnica Simone Lange osobno je podnijela prijavu na policiji, a građani su već podnijeli nekoliko kaznenih prijava. Državno odvjetništvo sada provjerava postoji li osnova za kazneno djelo.

Ministrica obrazovanja Karin Prien (CDU), koja ima židovske korijene, poručila je da antisemitizam neće biti toleriran.

"Tko izražava i opravdava antisemitizam, suprotstavlja se svemu što naše demokratsko suživljenje predstavlja. Neka ne bude nikakve sumnje – antisemitizam nećemo tolerirati, ni u Flensburgu, ni u Njemačkoj, ni bilo gdje u svijetu.“

Zastupnik SPD-a Kianusch Stender dodao je: „Flensburg je otvoren, raznolik grad s povijesnom odgovornošću da se uvijek i svugdje bori protiv antisemitizma.“

Natpis zbog 'osobne frustracije'

Vlasnik trgovine, piše lokalni förde news, zove se Hans Velten Reisch. On je opravdao svoje postupke novinarima navodeći "osobnu frustraciju" zbog političke situacije na Bliskom istoku. Policija je naredila uklanjanje natpisa.

Za zajednicu je jasno: Natpis je prešao crvenu liniju. Iako u Flensburgu ima malo židovskih građana, učinak natpisa je ipak poguban.

Židovska zajednica opisuje trenutnu situaciju kao stresnu. „U osnovi, ovo je teško vrijeme za nas. Propaganda, lažne vijesti, mržnja, neprijateljstvo, zamjena počinitelja i žrtve – sve to utječe na raspoloženje.“

Za Elenu Sokolovsku, predsjedniuc upravnog odbora židovske zajednice jasno je: incident nije izolirani incident u široj društvenoj slici. "Antisemitizam ne počinje nasiljem. Počinje riječima – i znakovima poput ovih."

Nacistička povijest Flensburga

Podsjetimo, Flensburg je nezavisni grad na sjeveru Njemačke povijesno najpoznatiji kao posljednja nacistička utvrda.

Naime, nakon bezuvjetne kapitulacije Njemačke, grad Flensburg još je dva tjedna bio utvrda nacista koji su se u njega sklonili sve dok ih nisu uhitile savezničke snage, 23. svibnja 1945.

Nasljednik Adolfa Hitlera, admiral Karl Doenitz, posljednji predsjednik Trećeg Reicha, nastavio je vladati u Flensburgu kamo je nacističko vodstvo pobjeglo nakon Hitlerova samoubojstva i kapitulacije Njemačke.

Visoko zapovjedništvo njemačke vojske, vodstvo Trećeg Reicha, SS postrojbe - svi su oni pobjegli u Flensburg kako bi pokušali spasiti vlastite živote.

