Izrael i SAD pod kupolama, a Europa dobiva svoj prvi - zid? Evo gdje će biti i kako će nas braniti

Europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius izjavio je u četvrtak da planira sljedeći tjedan sazvati razgovore s ministrima obrane o stvaranju "zida protiv dronova" duž istočne granice EU - projekta koji je potaknut hitnošću zbog upada ruskih dronova u Poljsku.

Kubilius je za Reuters rekao da su neke zemlje Europske unije već raspravljale o ideji obrambene linije protiv dronova prije prošlotjednog upada i da izvršno tijelo EU-a sada želi brzo djelovati kako bi koncept pretvorilo u stvarnost. Analitičari i dužnosnici rekli su da je upad otkrio praznine u sposobnosti Europe i NATO-a da se zaštite od dronova, iako su poljske i NATO snage oborile nekoliko njih.

"Želimo stvarno krenuti naprijed s vrlo, vrlo intenzivnim i učinkovitim pripremama kako bismo počeli popunjavati ovu prazninu, koja je za nas zaista vrlo opasna... što je brže moguće", rekao je Kubilius u telefonskom intervjuu.

Prerano za procjenu troška

Kubilius je rekao da će održati video konferenciju o projektu s ministrima obrane istočne Europe i predstavnikom Ukrajine.

Kubilius je rekao da su rasprave još uvijek u početnoj fazi, ali da projekt zamišlja kao mješavinu senzora i različitog oružja i sustava ometanja koji bi detektirali i neutralizirali dolazeće dronove.

Rekao je da je prerano za procjenu troškova takvog sustava ili koliko bi vremena trebalo za njegovo postavljanje, iako je rekao da neke javne procjene analitičara sugeriraju da bi se to moglo učiniti unutar godine dana.

Odvojeno, ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal u četvrtak je rekao da će ukrajinske trupe i inženjeri obučavati svoje poljske kolege u zajedničkoj skupini za suzbijanje dronova.

Rusija je izjavila da su njezine snage napadale Ukrajinu u vrijeme prošlotjednog upada dronova i da nije namjeravala pogoditi nikakve ciljeve u Poljskoj. Varšava je odbacila to objašnjenje, rekavši da je to bio namjeran napad.

