Evo koliko zarađuju piloti u Hrvatskoj, a koliko u Europi: Cifre i razlike su nevjerojatne...

Manjak pilota pogodio je nekoliko zrakoplovnih kompanija u Europi. Tako je švicarska nacionalna zrakoplovna kompanija SWISS objavila da će otkazati oko 1400 letova do listopada zbog kontinuiranog nedostatka pilota, piše Euronews.

Postati pilot san je mnogih, ali dolazi sa značajnim financijskim teretom. Prema SWISS-u, pilotska obuka košta i do 150.000 eura.

Plaće pilota zrakoplovnih kompanija uvelike variraju, uglavnom ovisno o nekoliko čimbenika, a najznačajniji je iskustvo.

U Ujedinjenom Kraljevstvu primjerice, godišnja bruto plaća kreće se od otprilike 54.283 eura za pilote početnike do oko 173.243 eura za one sa značajnim iskustvom, pokazuju britanski statistički podaci.

Ključno je iskustvo

Iskustvo također ima značajan utjecaj na zaradu - plaće pilota u Europi za one s više od osam godina iskustva često su 60 do 80 posto veće nego za one sa samo jedne do tri godine, prema podacima ERI-jevog Instituta za ekonomska istraživanja. To jasno pokazuje koliko je širok raspon plaća, budući da iskusni piloti zarađuju tri puta više od pilota početnika.

Iako Eurostat nudi procjene plaća, njegove brojke u ovom su slučaju obično znatno niže, jer prvenstveno odražavaju prosjeke u cijeloj industriji. To otežava izravne usporedbe. Stoga se oslanjamo i na podatke nacionalnih statističkih ureda gdje su dostupni, kao i na platforme poput ERI-ja, koje nude detaljniji uvid u plaće u većini europskih zemalja.

Prema ERI-ju, od lipnja 2025. prosječne godišnje bruto plaće pilota zrakoplovnih kompanija u 17 europskih zemalja kreću se od 32.299 eura u Rumunjskoj do 113.672 eura u Švicarskoj.

Prema podacima servisa MojaPlaća, prosječna mjesečna neto plaća pilota u Hrvatskoj iznosi 3429 eura. Uzmemo li da pilot nema djece niti uzdržavanih osoba te da mu je prebivalište u Zagrebu, njegova prosječna mjesečna plaća iznosila bi 5.342,53 eura bruto što čini 64.110,36 eura godišnje bruto plaće. U ovim okvirima hrvatski piloti su u rangu s porugalskim kolegama.

UK, Njemačka, Francuska i Švedska

Britanski Ured za nacionalnu statistiku (ONS) izvještava o medijanu bruto godišnje zarade za pilote zrakoplova i kontrolore zračnog prometa s punim radnim vremenom, koji je u travnju 2024. iznosio otprilike 95.240 eura. Prema statističkim podacima, to se kretalo od 55.850 do 178.250 eura.

Prema ERI-ju, prosječna bruto plaća za pilote zrakoplovnih kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi 90.253 eura, a na području Londona raste na 115.562 eura. Ove brojke značajno rastu za iskusne pilote, kao što je prikazano u tablici.

Prema podacima njemačkog Saveznog statističkog ureda, od travnja 2024. prosječna bruto mjesečna plaća pilota zrakoplova - isključujući posebne naknade - iznosila je 12.566 eura, što godišnje iznosi 150.792 eura. Srednja mjesečna zarada iznosi 10.207 eura, odnosno 122.484 eura godišnje. Srednja godišnja zarada može porasti i do 342.072 eura.

Prosječna bruto plaća za pilote zrakoplovnih kompanija iznosi oko 106.000 eura, prema ERI-ju. Plaće se kreću od 73.785 eura za one s do tri godine iskustva pa do 132.117 eura za pilote s više od osam godina iskustva.

Prema INSEE-u, službenom francuskom statističkom uredu, prosječna mjesečna plaća u 2023. za 'tehničke i komercijalne letačke časnike i rukovoditelje civilnog zrakoplovstva' - kategoriju u koju se klasificiraju piloti zrakoplovnih kompanija - iznosila je 9.300 eura. To iznosi 111.600 eura godišnje kada se pomnoži s 12.

Prosječna bruto plaća za pilote zrakoplovnih kompanija iznosi 87.903 eura, a raste na 109.292 eura za one s više iskustva, prema ERI-ju.

Prosječna mjesečna plaća 'pilota zrakoplova i srodnih stručnih suradnika' u Švedskoj u 2023. godini iznosila je 6.492 eura, što iznosi 77.904 eura godišnje, prema podacima Statističkog zavoda Švedske. ERI izvještava da piloti zrakoplova zarađuju prosječnu bruto plaću od 80.822 eura. Plaće se kreću od 56.125 eura za pilote početnike do 100.499 eura za pilote s više od osam godina iskustva u struci.

Foto: Economic Research Institute (eri)

Zapad i sjever prate korak, na jugu izazovi

Geografski gledano, kao što pokazuju gornje brojke, zemlje zapadne i sjeverne Europe nude veće plaće pilotima zrakoplova prema ERI-ju. Osim gore spomenutih zemalja, Belgija je na drugom mjestu s prosječnom plaćom pilota od 110.424 eura, a slijedi je Irska na trećem mjestu sa 108.007 eura među 17 ispitanih zemalja.

Na primjer, niskotarifna zrakoplovna kompanija Ryanair sa sjedištem u Irskoj na svojoj web stranici navodi da kapetani mogu zaraditi do gotovo 180.000 eura godišnje.

Plaće pilota također prelaze 100.000 eura u Austriji i Nizozemskoj, dok ih Finska slijedi s prosjekom od oko 96.000 eura. Nema službenih statistika za Italiju i Španjolsku. Međutim, prema ERI-ju, obje zemlje slijede Švedsku po prosječnoj plaći pilota. Prosječna bruto plaća za pilote zrakoplovnih kompanija iznosi 80.427 eura u Italiji i 77.269 eura u Španjolskoj.

Prosječna plaća pilota u Portugalu iznosi 60.054 eura, prema ERI-ju. U Grčkoj je ta brojka nešto niža i iznosi 56.523 eura. U obje zemlje iskusni piloti zarađuju nešto više od 70.000 eura godišnje.

U Poljskoj prosječna plaća pilota zrakoplova ostaje oko 50.000 eura, dok je u Češkoj nešto niža i iznosi 47.974 eura. Plaće u Rumunjskoj znatno su niže, s prosjekom od 32.299 eura. Međutim, za pilote s više od osam godina iskustva, zarada u Rumunjskoj može doseći do 40.000 eura godišnje.

Piloti među najplaćenijim poslovima

Prema globalnoj skupini za obuku pilota u zrakoplovstvu BAA Training Aviation Academy, plaće pilota rastu, uglavnom zbog sve većeg globalnog nedostatka pilota. Konzultantska tvrtka Oliver Wyman procjenjuje da bi se globalna zrakoplovna industrija mogla suočiti s nedostatkom pilota od gotovo 80 000 do 2032. godine, a Europi bi potencijalno nedostajalo oko 19 000 pilota kako bi zadovoljila potražnju.

Piloti zrakoplova među su najplaćenijima u europskim zemljama za koje su dostupni podaci. U Francuskoj su peti po prosječnoj mjesečnoj plaći, zarađujući 9.300 eura u kategoriji tehničkih i komercijalnih letačkih časnika i rukovoditelja u civilnom zrakoplovstvu - klasifikaciji koja uključuje pilote zrakoplovnih kompanija.

U Njemačkoj, piloti u vrlo složenim ulogama drže najbolje plaćene pozicije ukupno, s prosječnom mjesečnom plaćom od 28.096 eura. Općenito, prosječna plaća za pilote zrakoplova iznosi 12.566 eura, što ih stavlja na peto mjesto među svim profesijama. U Ujedinjenom Kraljevstvu, piloti zrakoplova i kontrolori zračnog prometa s punim radnim vremenom zauzimaju peto mjesto po medijanu bruto godišnje zarade s 92.785 eura.

U Danskoj su, prema podacima Statističkog zavoda Danske, od 2023. godine "piloti zrakoplova i srodni stručni suradnici“ zarađivali standardiziranu mjesečnu zaradu od 13.523 eura, što ih čini sedmim najplaćenijim zanimanjem.

