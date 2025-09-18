Bacate opušak na ulicu? Ako ste u ovom gradu, dobro razmislite prije nego što to učinite

U sklopu berlinske akcije protiv neodgovornog odlaganja opušaka, koja se provodi od 22. do 28. rujna povodom Svjetskog dana čišćenja (World Clean Up Day), posebno će se kontrolirati područja s visokom razinom onečišćenja.

Cilj je smanjiti ovu vrstu zagađenja okoliša, a kontrole će provoditi djelatnici u uniformama, ali i civilno odjeveni službenici, piše fenix magazin.

Građani koji budu uhvaćeni u bacanju opušaka na ulicu suočit će se s drastičnim kaznama. Iznos upozorenja je 55 eura, dok kazne mogu doseći i do 120 eura.

