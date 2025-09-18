Tijelo tinejdžerice pronađeno u Tesli poznatog pjevača: Na kažiprstu tetovirana poruka?

Američke vlasti priopćile su da je tijelo nestale tinejdžerice (15) u raspadnom stanju pronađeno u automobilu Tesla registriranom na pjevača Davida Anthonyja Burkea, poznatom kao D4vd.

Policajci su 8. rujna otkrili posmrtne ostatke Celeste Rivas u prtljažniku zaplijenjenog Tesle, nakon što su reagirali na prijave o neugodnom mirisu na dvorištu Hollywood u Los Angelesu, piše BBC.

Vlasti su izjavile da su i uzrok i vrijeme njezine smrti ostali nepoznati. Posmrtni ostaci imali tetovažu na desnom kažiprstu na kojoj je pisalo: "Pst". Čini se da je djevojka bila mrtva dulje vrijeme.

Pjevač surađuje s policijom

Rivas je imala 13 godina u vrijeme nestanka, a posljednji put je viđena 5. travnja 2024.

D4vd, koji ima milijune pratitelja na društvenim mrežama, najpoznatiji je po svojim viralnim hitovima Here With me i Romantic Homicide.

Svoj debitantski album objavio je u travnju i bio je na turneji kada su posmrtni ostaci pronađeni u Tesli. Planirani koncert turneje u Seattleu u srijedu je otkazan. Policija kaže da D4vd surađuje s istražiteljima.

