U automobilu pjevača pronađeno raskomadano tijelo

Američki pjevač David Anthony Burke, poznatiji kao D4vd održao je koncert u Minnesoti samo dan nakon što je policija u Hollywoodu pronašla raskomadano tijelo u prtljažniku automobila registriranog na njegovo ime. Vijest je izazvala veliku pozornost jer je riječ o vozilu Tesla kojim je inače raspolagao dvadesetogodišnji glazbenik poznat pod pravim imenom David Anthony Burke, piše TMZ.

Policija je u ponedjeljak intervenirala nakon dojave o neugodnom mirisu koji se širio s parkirališta za zaplijenjena vozila u Hollywoodu. Nakon pregleda jednog automobila utvrđeno je da se u njegovom prtljažniku nalaze ljudski ostaci u visokom stupnju raspadanja. Istraga je odmah pokrenuta, a u nju je uključeno više policijskih odjela.

Zasad nema dokaza

Prema informacijama TMZ-a, automobil je registriran na Davida Anthonyja Burkea. Policijski izvori navode da je pjevač o svemu obaviješten te da u potpunosti surađuje s istražiteljima. Istražitelji pokušavaju utvrditi je li vozilo bilo otuđeno ili posuđeno, jer zasad nema dokaza da je D4vd znao što se nalazilo u njegovom automobilu.

Foto: Profimedia

Unatoč događaju koji je potresao javnost, mladi pjevač nije odgodio planirane nastupe. Već sljedećeg dana nastupio je u dvorani The Fillmore Minneapolis u Minnesoti. U nadolazećim tjednima očekuju ga koncerti diljem Sjedinjenih Američkih Država, a potom i nastupi u Europi i Australiji. Policijska istraga o pronalasku tijela i dalje traje.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Nepalac sa zagrebačkom adresom o neredima u domovini: 'Zbog tih političara sam i otišao'