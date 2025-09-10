NOVO POGLAVLJE /

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' odselila u Požegu pa se pohvalila velikim uspjehom

Foto: Instagram

Jedna od najpopularnijih kandidatkinja RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' objavila je važnu vijest, a čestitke još uvijek pristižu

10.9.2025.
8:14
Hot.hr
Instagram
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pohvalila se na Instagramu uspjehom – položila je vozački ispit! Objavila je video u kojem euforično trči prema svojoj mami, vičući: "Mama, položila sam!"

"Ovo je prava sreća! Hvala mom najboljem instruktoru Danielu", napisala je Marinela u opisu videa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marinela (@_marinelagrljusic_)

Njeni pratitelji nisu ostali ravnodušni i ubrzo su počeli stizati komentari s čestitkama. "Prepala si me, čestitam", "Bravo Marinela", "Bravo lutko, unikatna", "To je ta sreća nakon polaganja", samo su neki od komentara koji su uslijedili.

Podsjetimo, iako nisu pobijedile u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Marinela i Barbara iz njega su ponijele nešto za njih vrjednije – prijateljstvo koje se pretvorilo u neraskidivu vezu. Danas često putuju zajedno i ne kriju koliko im znači međusobna podrška.

Inače, Marinela se nedavno odlučila vratiti u rodnu Požegu, gdje planira započeti novu životnu fazu, pisao je RTL.hr.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Marinela GrljušićGospodin SavršeniVoyoRtl
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' odselila u Požegu pa se pohvalila velikim uspjehom