Kao u filmu! U prtljažniku Tesle poznatog glazbenika pronađeno mrtvo tijelo

Policija u Los Angelesu istražuje neobičan slučaj nakon što je u prtljažniku Tesle pronađeno mrtvo tijelo. Automobil je registriran na ime glazbenika Davida Anthonyja Burkea, poznatijeg pod umjetničkim imenom D4vd, prenosi Unilad.

Tijelo je otkriveno u plastičnoj vreći nakon što su službenici pozvani zbog jakog mirisa koji se širio s parkirališta za zaplijenjena vozila u Hollywoodu. Vozilo je ondje stajalo nekoliko dana. Identitet preminule osobe i uzrok smrti zasad nisu poznati.

Tesla iz 2023. godine registrirana je u Teksasu, no policija još nije potvrdila tko je njezin vlasnik. LAPD je potvrdio da je istraga u tijeku i da zasad nemaju dodatnih informacija.

U trenutku objave vijesti, pjevač D4vd nastavlja svoju svjetsku turneju Withered i aktivan je na društvenim mrežama, ali se još nije oglasio o slučaju.

