Zvijezda serije Moderna Obitelj podijelio radosne vijesti: “Oženio sam se na rođendan!”

Eric Stonestreet (54), poznat po ulozi Camerona Tuckera u seriji Moderna obitelj, službeno je oženio svoju dugogodišnju partnericu Lindsay Schweitzer (41) na svoj 54. rođendan. Par je svoju sretnu vijest podijelio na Instagramu, gdje su objavili nekoliko fotografija sa svadbenog slavlja.

Eric je napisao: "Moj je rođendan, i pogodite što sam dobio." U prvoj fotografiji glumac je pozirao u elegantnom crnom odijelu, dok se na drugoj drži s mladom koja nosi jednostavnu svilenu haljinu i preko slike piše "Vjenčao sam se!".

Čestitke su ubrzo stigle od kolega i prijatelja, među kojima je i Jesse Tyler Ferguson (49), Ericov televizijski suprug, koji je napisao: "Od svih drugih brakova, ovaj mi je najdraži! Volim vas oboje i jako sam sretan zbog vas!". Čestitke su uputili i Rico Rodriguez (27), Octavia Spencer (55) te Joel McKinnon Miller (65).

Foto: Profimedia

Još sredinom ljeta, Eric je otkrio da planiraju vjenčanje u kući u Kansas Cityju, koju su zajedno gradili kako bi tamo proslavili svoj poseban dan. Njihova priča, započeta zarukama 2021., sada je dobila novo poglavlje.

