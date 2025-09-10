Više od 60 glazbenika na koncertu odat će počast Gabi Novak, Matiji i Arsenu Dediću

Više od 60 glazbenika, glumaca i umjetnika nastupit će u nedjelju, 14. rujna, na Strossmayerovom trgu u Zagrebu na koncertu u čast Gabi Novak, Matiji Dediću i Arsenu Dediću.

Koncert, pod nazivom "U čast Gabi, Matije i Arsena" besplatan je za posjetitelje, a počet će u 19,30 sati, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Publiku očekuje nezaboravna glazbena večer, zamišljena kao slavlje života i stvaralaštva ove jedinstvene obitelji. Program je osmišljen kao glazbeni mozaik u kojem će se ispreplitati bezvremenske pjesme, recitali i instrumentali", poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević i pozvao sugrađane da dođu na Strossmayerov trg.

U dvosatnom programu, pod umjetničkim vodstvom Ante Gele, izmjenjivat će se najpoznatije pjesme Arsena Dedića, antologijske izvedbe Gabi Novak te jazz kompozicije Matije Dedića.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Na koncertu će, među ostalima, nastupiti Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić i Zoran Predin, a publika će moći čuti i evergreene poput "Vino i gitare", "Ono sve što znaš o meni", "Moderato Cantabile", "Pamtim samo sretne dane" i "Zagreb i ja se volimo tajno".

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Organizatori ističu da će koncert biti prilika za zajedničko prisjećanje na opus i doprinos troje umjetnika čije su pjesme i izvedbe ostavile dubok trag u hrvatskoj i regionalnoj glazbi.

POGLEDAJTE VIDEO: PRILOG GORSKI KOTAR