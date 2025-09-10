Znate li kako izgleda supruga Mirka Filipovića? Samozatajnu Klaudiju rijetko viđamo

Danas se u domu Mirka Filipovića slavi poseban dan. Legendarni boksač obilježava 51. rođendan, a njegova karijera u ringu završila je 2019. godine. Zbog te odluke posebno je bila sretna njegova supruga Klaudija, kojoj je, kao i svakoj ženi, bilo teško gledati svog muža kako se bori.

Klaudija se rijetko pojavljuje u javnosti, no poznato je da je Mirku najveća podrška.

Njihova ljubavna priča započela je prije više od 20 godina, kada se legendarni boksač iz Vinkovaca Mirko zaljubio u tadašnju anesteziološku tehničarku iz zagrebačke bolnice 'Sestre milosrdnice'. Nakon sedam godina veze, u listopadu 2002. odlučili su se vjenčati u crkvi Svete Barbare u Gornjem Vrapču. Koliko je Filipović odan sportu, dokazuje i činjenica da je na dan vjenčanja odradio trening.

Foto: Davorin Visnjic/pixsell

Vjenčanje je predvodio velečasni Mate Matić u crkvi smještenoj svega nekoliko stotina metara od obiteljske kuće iz koje se Klaudija preselila. Prije samog vjenčanja živjeli su zajedno u stanu u zagrebačkom kvartu Malešnica.

Svatovi su se zabavljali u obližnjem hotelu uz glazbu skupine Magnusi, a zapjevao je i Zlatko Pejaković. Među gostima su bili bivši boksački prvak Stjepan Božić, nekadašnji voditelj Hamed Bangoura, tadašnji dogradonačelnik Milan Bandić i mnogi drugi. Mirko je sve nasmijao rekavši da nema tremu, ali da mu ceremonija ipak traje predugo.

Klaudija i Mirko imaju dvojicu sinova: Ivana, koji je rođen u ožujku 2003., te mlađeg sina Filipa, koji je stigao sedam godina kasnije.

POGLEDAJTE VIDEO: Vinograd u srcu Zagreba! Isusovci pozvali građane u berbu: 'Bit će to misno vino!'