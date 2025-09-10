Glazbenik iz Međimurja (31) nakon višemjesečne potrage pronađen pored jezera

Glazbenik i bivši gitarist benda Odpisani Marko Blažeka tragično je preminuo u dobi od 32. godine nakon višemjesečne potrage, piše eMeđimurje. Posmrtni ostaci pronađeni su u blizini Ptujskog jezera, a identificirani su kao oni nestalog Marka Blažeke, čiji je nestanak u srpnju 2025. godine duboko potresao obitelj, prijatelje i glazbenu zajednicu.

Iako je posljednjih godina živio i radio u Sloveniji, Blažeka je bio poznat u glazbenom svijetu kao član hardcore benda Odpisani.

Bend Odpisani su bili prvi koji su na društvenim mrežama podijelili vijest o njegovom nestanku, pozivajući javnost na pomoć u njegovom pronalasku.

'Srce nam je slomljeno'

Prema prvim informacijama, smrt Marka Blažeke nije posljedica kaznenog djela ili prekršaja već se smatra tragičnim događajem. Obitelj, prijatelji i glazbena zajednica ostali su u dubokom šoku jer su mjesecima svi bili uvjereni da će nestali Marko biti pronađen živ.

Bend Odpisani izrazio je svoju tugu na društvenim mrežama.

"Srce nam je slomljeno i moramo podijeliti ovu tužnu vijest. Nadali smo se da ćemo čuti drugačiji ishod, no nažalost, nije bilo tako. Čini se da nitko nije znao pravu borbu koju je Marko vodio u sebi. Neka njegovi stihovi zauvijek žive kroz pjesme koje smo zajedno stvarali! Pozivamo svakog tko se bori, a teško mu je govoriti o svojim unutarnjim borbama, da poduzme prvi korak i otvori se nekome bliskom", poručili su članovi benda.