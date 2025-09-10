Skandal na kraljevskom dvoru: Nakon brojnih nagađanja napokon je priznao izvanbračnog sina

U javnosti se digla prašina oko belgijskog princa Laurenta (61). Naime, on je priznao da je otac 25-godišnjeg Clementa Vandenkerckhovea.

U priopćenju za belgijske novine je rekao: „Ovim priopćenjem potvrđujem da sam biološki otac Clémenta Vandenkerckhovea. O tome smo posljednjih godina razgovarali otvoreno i iskreno. Molim da se ova vijest primi s diskrecijom, jer se radi o intimnoj stvari. Na ovu temu neću davati daljnje izjave.“

Laurent je Clementovu majku, flamansku pjevačicu i manekenku Wendy van Wanten (60), upoznao sredinom 90-ih na modnoj reviji u Parizu. Clement se rodio 2000. godine, tri godine prije nego što se princ oženio Claire Coombs (51), s kojom danas ima troje djece – princezu Louise (21) te blizance Nicolasa i Aymerica (19). O njegovom očinstvu šuškalo se godinama, a belgijski su mediji često pisali o fizičkoj sličnosti oca i sina.

Priznanje dolazi svega nekoliko sati prije emitiranja dokumentarca flamanske televizije VTM, „Clément, Son of…“, u kojem Clement prvi put javno govori o ocu. „Od rođenja su kružile priče o meni. To je bio moj normalan život. Sada, sa 25 godina, želim ispričati svoju priču vlastitim riječima. Moj otac i moja majka nisu učinili ništa loše. Samo želim živjeti normalno i prestati slušati ‘Znaš li tko ti je otac?’ ili ‘Je li još živ?’. Želim samo popiti pivo sa svojim tatom“, rekao je u filmu.

Ovo priznanje izazvalo je novi skandal u belgijskoj monarhiji. Princ Laurent je 15. u redu za prijestolje, no budući da je Clement rođen izvan braka, on nema pravo na nasljedstvo.

Zanimljivo je da je samo pet godina ranije i Laurentov otac, bivši kralj Albert II, nakon dugogodišnje pravne bitke priznao da je otac Delphine Boel (57) koju je imao iz veze s barunicom Sybille de Selys Longchamps (84). Delphine i njezina djeca 2020. godine službeno su dobili plemićke titule.

Albert II, koji danas ima 91 godinu, abdicirao je 2013. u korist sina, kralja Philippea (65), zbog lošeg zdravlja. Ove godine potvrđeno je da je šesti put u posljednjih 11 godina prošao liječenje raka.

