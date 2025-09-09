MILJENIK PUBLIKE /

Dario iz ‘Farme’ planira veliki dan: 'Još se dogovaramo hoćemo li se vjenčati u Splitu ili Plitvicama'

Dario iz ‘Farme’ planira veliki dan: 'Još se dogovaramo hoćemo li se vjenčati u Splitu ili Plitvicama'
Foto: Instagram

Nedavno je sa zaručnicom proslavio njen rođendan uz posebni bend

9.9.2025.
20:50
Hot.hr
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši kandidat reality showa ‘Farma’ Dario brzo je postao omiljen kod publike. Gledatelji su pratili njegove pobjede, a posebno su žalili što nije ušao u superfinale.

Dario iz ‘Farme’ planira veliki dan: 'Još se dogovaramo hoćemo li se vjenčati u Splitu ili Plitvicama'
Foto: Rtl

Jedan od njegovih najemotivnijih trenutaka bio je susret sa zaručnicom na imanju. Iako se ona u početku nije željela pridružiti showu, na kraju je izrazila ponos zbog njegovih uspjeha.

Nedavno su zajedno proslavili njezin 35. rođendan, a posjetili su i grupu Dalmatino, s kojom su se fotografirali na pozornici.

Dario iz ‘Farme’ planira veliki dan: 'Još se dogovaramo hoćemo li se vjenčati u Splitu ili Plitvicama'
Foto: Instagram

Dario je za RTL.hr otkrio da par planira vjenčanje, no još se nisu dogovorili hoće li ceremonija biti u Splitu ili na Plitvicama.

Propuštene epizode ‘Farme’ gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Danas su se izvukli s upozorenjem, no dalje prijete kazne. Policija izdala posebno upozorenje vozačima

DarioFarmaGrupa Dalmatino
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MILJENIK PUBLIKE /
Dario iz ‘Farme’ planira veliki dan: 'Još se dogovaramo hoćemo li se vjenčati u Splitu ili Plitvicama'