Maestro Modrić slavi 40. rođendan, a Thompson mu čestitao pjesmom, pogodite kojom

Na Facebook profilu Marka Perkovića Thompsona osvanula je rođendanska čestitka za Luku Modrića. Uz Lukin tag i pjesmu "Uvijek vjerni tebi", pjevač je napisao kratko: "Sretan rođendan kapetane."

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije danas slavi 40. rođendan. Iako je zakoračio u peto desetljeće, i dalje je ključni igrač reprezentacije i novi član talijanskog Milana što mu je bio dječji san.

Ako se ne sjećate, Luka je svoj nogometni put počeo je u Dinamu, pa preko Tottenhama stigao je do Real Madrida, gdje je postao legenda s 597 nastupa, 43 gola i brojnim trofejima. Osvojio je sve što se može osvojiti, a 2018. ponio je i Zlatnu loptu.

Za Hrvatsku je nastupio 190 puta i zabio 28 golova, a u karijeri je osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima.

Iz Reala je otišao kao najtrofejniji igrač u povijesti kluba, a danas ga slavi cijeli nogometni svijet. Sretan ti dan Luka!

POGLEDAJTE VIDEO: PRILOG CRNA GORA