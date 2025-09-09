Marko Bratoš o prelasku s radija i ustajanju u ranu zoru: 'Ne pada mi na pamet kukati'

Nakon što je godinama bio jedno od prepoznatljivih imena bravo! radija, voditelj Marko Bratoš (30) od 6. listopada s Dorom Srdar i Hrvojem Kečkešom (50) prelazi na novi projekt HR2 radio gdje će voditi jutarnji show ''Doručak''. Njihova mjesta u jutarnjem eteru na bravo! radiju preuzeli su Ivana Mišerić (39), Filip Han i Bruno Bucić.

U razgovoru s nama, Marko Bratoš otkrio je kako izgleda proces priprema za novi početak, koliko mu je teško pao rastanak od slušatelja te koje će trenutke i anegdote s bravo! radija najviše pamtiti. S nama je podijelio i kako je proveo ljeto, kao i da je u istom uživao u društvu svoje djevojke, pjevačice Gine Damjanović (32).

Foto: Josip Regovic/pixsell

Uživate li trenutno u godišnjem odmoru?

Nažalost nema odmora. Pokrećemo kompletno novi HR2 od 6.10. tako da sam više manje svaki dan tamo, priprema se novi studio, nova produkcija, novi program, ima jako puno posla, ali sam svjestan da nemaš puno puta u životu priliku sudjelovati u nečemu ovog tipa tako da stvarno uživam svake sekunde što sam ondje.

Kako ste proveli ovo ljeto? Jeste li ljetne dane provodili u društvu bolje polovice?

Pa svakog ljeta imam isti raspored, tako i ovog. Prvo tjedan dana sa svojim dečkima, nas sedmorica koji se družimo još od srednje škole pokušavamo održati taj ritual unatoč poslovima, obavezama i novopridošloj djeci koja nam se trude pomutiti planove, ali se ne damo. Iza toga još tjedan dana s Ginom i to je zapravo dovoljno. Već nakon dva tjedna me krene prati grižnja savjesti da se previše odmaram pa mi je bolje vratiti se na posao.

Kako se osjećate, s obzirom na to da više nećete zabavljati slušatelje na bravo! radiju u jutarnjim satima? Koliko je teška bila ta odluka?

Da odlazimo zauvijek, odluka bi bila strahovito teška i sigurno je ne bi ni donijeli. Međutim, siguran sam da ćemo napraviti još bolji program kako za nove tako i za stare slušatelje, tako da zapravo i nije bilo toliko teško. Ovo je stvarno velik projekt i prilika kakva se nudi jednom u životu. Da je nismo iskoristili, mislim da si nikad ne bi oprostili. Javljaju nam se slušatelji redovito u inbox otkako smo najavili odlazak, samo ih molimo za malo strpljenja i povjerenja, isplatit će se.

Jutarnji show počinje rano.... Kada odlazite spavati i koliko vam teško pada rano ustajanje?

Čovjek se s vremenom stvarno na sve navikne. Naravno da je teško prisilit se na spavanje oko deset navečer i budit se u četiri ujutro, ali imamo priliku raditi jedan od najljepših poslova na svijetu i ne pada mi napamet kukati zbog budilice, to je stvarno mala cijena za platiti.

Mnogima ste upravo vi omiljeni radijski voditelj, a tko je vama omiljeni voditelj?

Iz domaćeg etera nekako najviše cijenim Vedrana Cara i Daniela Bilića, iako Bilića praktički nikad ne mogu slušati otkako smo u istom terminu. Ipak, najviše slušam strane postaje i tu mi je daleko najdraži Christian O'Connell s australskog Gold FM-a. Njega baš redovito pratim i obožavam sve što taj čovjek radi.

Anegdota s bravo! radija koju nikad nećete zaboraviti, a koja će vas uvijek nasmijati?

Mali slušatelj Marko koji je tražio da mu pustimo neku pjesmu za kaka** pa se javio kasnije da mu je ta bila baš taman ili slušateljica Ivana koja nam se požalila da se muž ne skida s nje otkako se vratio iz Njemačke i da hoda kao šestar.

U čemu najviše uživate na radiju?

Mislim da smo kroz godine uspjeli sa slušateljima izgraditi odnos temeljen na otvorenosti i povjerenju i čisto ta spoznaja da postoje ljudi koji nas puštaju u svoj život i ulaze u naše, da se međusobno nasmijavamo, podržavamo i dijelimo priče jedni s drugima, ne zbog novaca ili nagrada, nego eto čisto da podijelimo i oplemenimo živote jedni drugima, to će mi uvijek biti najdraža stvar. Ljudi se ne moraju uključiti u program, ali biraju to učiniti, za što je potrebna određena hrabrost i otvorenost, stvarno sam ponosan da imaju toliko povjerenja u nas.

Čeka vas drugačija publika, čega vas je najviše strah?

Mislim da je jedna od naših najvećih snaga to što ne pokušavamo ispuniti očekivanja publike. To je nemoguće učiniti i po mom iskustvu takvi pokušaji uvijek vode nekim mlitavim rezultatima. Naravno da bi volio da se apsolutno svima svidimo, ali jedino što možemo napraviti i što je u našoj kontroli je to da pokušamo napraviti najbolji show što možemo, spuštenog garda, bez glumatanja da smo nešto što nismo i nadati se da će ta iskrenost i otvorenost rezonirati s ljudima.

Što bi poručili onima koji će vas ponovno slušati u nešto drugačijem formatu?

Da se nemaju razloga bojati, sve najbolje iz prijašnjeg showa ćemo zadržati i ubaciti unutra hrpu novih sadržaja. Bit će više raznolike glazbe, manje reklama i nadam se puno razloga za smijeh ili suze, kao što je bilo i do sada. Jako smo uzbuđeni oko svega ovoga i već znam da možemo računati na njih da će biti tu, dijeliti svoje priče, slušati naše gluposti i da ćemo si i dalje raditi društvo. Nije uvijek idealno, ali je uvijek bolje od samoće i tišine.

