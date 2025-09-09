Vedrana Rudan ponovno šokira pratitelje - ovaj put otvoreno govori o tabu temi: 'Odj** te više!'

Poznata spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) ovih dana prolazi kroz teške trenutke zbog bolesti, no i dalje aktivno komunicira s pratiteljima na društvenim mrežama i svom blogu. Nedavno je podijelila svoj stariji tekst o pobačaju uz provokativnu poruku:

“Ovaj tekst posvećujem licemjernim ženkama koje reže uvijek na isti način ili rokću na istu temu. Odj** te više.”

Tekst, objavljen prvi put 2003. godine, i dalje je aktualan jer se bavi pravima žena i kritikama društva. Rudan je naglasila da muškarci ne bi smjeli govoriti o abortusu te da svaka žena ima pravo na svoj izbor.

Inače, unatoč zdravstvenim problemima, Vedrana pronalazi snagu u malim gestama. Posebno je zahvalna Rozi, najmlađoj članici volonterske udruge Srce za nju, koja joj svojim pogledom daje podršku tijekom borbe na onkologiji.

U svojim posljednjim objavama, iskreno opisuje i osjećaje izolacije i razočaranja u ljude, ali istovremeno pokazuje svoj karakteristični humor i oštrinu:

“Ostadosmo same, smrt i ja… Volim igru, zajeanciju, jeeš otvaranje duše i je*eš istinu. Uživajte, drage moje i dragi moji koji mislite da znate tko sam. Ja to ne znam.”

