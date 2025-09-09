Nije se mogla suzdržati: Angelina Jolie slomila se na pitanje koje je probudilo bolne uspomene

Američku glumačku zvijezdu Angelinu Jolie (50) preplavile su emocije dok je na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu govorila o svojoj majci, Marcheline Bertrand, koja je preminula od raka jajnika i dojke.

Tijekom razgovora o filmu "Couture", jedan muškarac iz publike podijelio je iskustvo gubitka prijatelja koji se borio s rakom i upitao glumačku ekipu koju poruku imaju za sve koji tuguju. "Jako mi je žao zbog tvog gubitka. Sjećam se da mi je majka, koja je imala rak, jednom rekla na večeri, kada su je ljudi pitali kako se osjeća: ‘Svi me samo pitaju o raku‘", prisjetila se Jolie, dirnuta i u suzama.

Glumica je zatim savjetovala kako pristupiti osobama koje prolaze kroz teške zdravstvene izazove: "Ako poznajete nekoga tko prolazi kroz nešto ovako teško, pitajte ga i o svemu ostalom u njegovom životu," rekla je Jolie.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Marcheline Bertrand dijagnosticiran je rak jajnika 1999. godine, a kasnije joj je otkriven i rak dojke. Preminula je 2007. u 56. godini. Angelina se 2011. podvrgla dvostrukoj mastektomiji jer je imala visok rizik od raka dojke.

