Rasprodala Arenu u deset dana: Severina najavila dodatni koncert i oduševila obožavatelje

Severina (53) je u rekordnom roku rasprodala Arenu Zagreb za koncert "Ja samo pjevam". U roku od desetak dana ulaznice su nestale, što je iznimno brz prodajni uspjeh kada je riječ o hrvatskim izvođačima. Inače, rasprodaja najveće domaće dvorane traje i po nekoliko mjeseci.

Foto: Sanela Babić

Kako bi svi fanovi imali priliku prisustvovati nastupu, Severina je najavila i drugi koncert u Areni, koji će se održati dan nakon prvog. Pjevačica je vijest potvrdila na svojim društvenim mrežama, te istaknula da će koncert izvesti s 30-ak članova svog glazbenog orkestra i posvetiti ga svom dugogodišnjem menadžeru Tomici Petroviću (56).

Foto: Sanela Babić

Ulaznice za drugi zagrebački koncert već su dostupne, a očekuje se velika potražnja. Paralelno, Severina je najavila i koncert u Splitu, na stadionu Gripama, 24. listopada, čije su ulaznice također u prodaji.

