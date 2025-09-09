Ovako je Iva Todorić izgledala prije 19 godina: Samo desetljeće nakon uslijedio je razvod
Iva Todorić (48), kći hrvatskog poduzetnika Ivice Todorića (74), od 2001. godine bila je u braku s Hrvojem Balentom, menadžerom koji je radio u sustavu Agrokora, a razveli su se 2019. godine.
U braku su dobili troje djece – kći Taru i sinove Ivana i Antu, a u nastavku donosimo fotografije snimljene 13. rujna 2006. godine kada je u Petrovoj bolnici u Zagrebu Iva rodila treće dijete, sina Antu.
Na fotografijama je vidljivo kako je Ivin tadašnji suprug Hrvoje Balent automobilom stigao na stražnji ulaz bolnice, a u tom trenutku su danas bivši supružnici već imali četverogodišnju kćer Taru i jednogodišnjeg sina Ivana.
Podsjetimo, brak Ive i Hrvoja trajao je 18 godina. Razveli su se 2019. godine, a detalje o razlozima nisu iznosili u javnost.
Nakon obiteljskih turbulencija i medijskih priča o poslovnim problemima njezina oca Ivice Todorića, Iva se povukla iz javnosti i posvetila sebi i djeci. Iako su se u više navrata pojavljivale glasine o njezinim novim ljubavnim interesima, nikada ih nije javno komentirala.
