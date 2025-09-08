Marija Butković briše ožiljke onkološkim pacijenticama i otkriva proizvod bez kojeg ne započinje dan

Vizažistica i poduzetnica Marija Butković (48) nas je oduševila svojom jednostavnošću i predivnom inicijativom za onkološke pacijentice. Uspjeh koji je postigla kao vlasnica prestižnog Marra Beauty Studija i kozmetičkog brenda Marra Cosmetics vraća društvu kroz nesebičan volonterski rad svoje udruge Marra Altrui, namijenjene ženama koje prolaze onkološko liječenje.

Naime, Marija je odlučila svoje znanje i vještine staviti u službu žena kojima kemoterapija i operacije ostavljaju vidljive i nevidljive ožiljke. Od trajnog make-upa obrva do iscrtavanja areola i bradavica nakon mastektomije, njezin rad pomaže ženama vratiti osjećaj cjelovitosti i samopouzdanja.

Danas Marija vodi luksuzni salon u centru Zagreba, okuplja tim stručnjaka, organizira psihoestetske radionice i – što je možda najvažnije – pokreće društvo da otvori oči i srce prema ženama koje prolaze najteže životne trenutke. Jedan od takvih događaja, donatorska večer „Zajedno brišemo ožiljke“, održat će se 2. listopada u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade.

Marija Butković otkrila nam je svoje beauty rituale i proizvode bez kojih ne može. Evo što nam je rekla...

Možete li nam opisati svoju jutarnju beauty rutinu? Koji su koraci bez kojih dan ne počinje?

Moja jutarnja rutina uvijek počinje čišćenjem lica i hidratacijom. Lice umivam s iS Clinical Cleansing Complexom, a omiljeni proizvod za hidrataciju mi je iS Clinical Hydra-Cool Serum. U ljetnim mjesecima koristim SPF – oduševljena sam Sisley Sunleya Anti-Aging Sun Care kremom. Zimi koristim toniranu kremu sa zaštitnim faktorom 15. To je osnova pripreme kože za šminkanje.

Kako se mijenja vaša make-up rutina ljeti i zimi? Preferirate li lagane i osvježavajuće formule ili njegujući, glamurozniji look?

Ljeti biram prozračne teksture, lagane tonirane kreme poput Sisley Hydra Teint (nijansa 1.5). Ponekad ga navečer pomiješam s Estée Lauder Double Wear puderom u nijansi 4N1. Obožavam bronzer Gucci Éclat Soleil 02, kremasto rumenilo i Laneige Lip Sleeping Mask s mirisom vanilije.

Zimi koristim gotovo iste proizvode, samo u svjetlijim nijansama. Puder koji obožavam već godinama je Armani Luminous Silk Foundation u boji 5.75, a uz to i Dior Forever Nude Bronzer u nijansi 05 Intense Matte. Neizostavan proizvod je MAC Eye Kohl olovka u boji Teddy.

Postoji li jedan proizvod iz vaše Marra linije koji posebno volite koristiti tijekom vrućih mjeseci?

Da, naš hidratantni Mimist – uvijek mi je u torbi i spašava me tijekom dana. Daje trenutnu svježinu, idealan je prije i nakon šminkanja. Volim i serum za rast trepavica, formuliran s prirodnim sastojcima, potpuno bez prostaglandina.

Koji je jedan beauty proizvod bez kojeg ne možete zamisliti svoj život – i zašto baš taj?

Definitivno Laneige Sleeping Mask Vanilla. Koristim ga neprestano – toliko je jednostavan, a istovremeno neophodan jer daje osjećaj njege i mekoće bez ljepljivosti. Iako je kategoriziran kao maska za noć, koristim ga i tijekom dana i prije spavanja.

Moj apsolutni “must” i signature proizvod je MAC Eye Kohl Teddy.

Kada pogledate u svoju torbicu tog dana, koji bi proizvodi s “must-have” liste uvijek bili tu?

Balzam za usne.

Kada želite izgledati i osjećati se posebno – možda za događaj, večeru ili važan sastanak – koji su vaši “tajni” beauty savjeti?

U takvim prilikama vjerujem u jednostavnost – njegovana koža je uvijek in. Možda malo jače naglasim make-up na očima i obavezno miris koji volim. Uglavnom miješam parfeme, to mi daje osjećaj posebnosti.

Kada ste se prvi put zaljubili u svijet ženskih rituala i ljepote?

Oduvijek me fasciniralo crtanje i slikanje, a put me odveo do toga da su moja platna – lica. Zaljubljenik sam u teksture i mirise, i čini mi se da otkad znam za sebe obožavam male ženske rituale.

Osnivanjem udruge Marra Altrui pokazali ste da ljepota može biti i humanitarni most. Kako je počelo vaše volontersko djelovanje i što vam ono znači?

Za mene je ljepota puno više od izgleda – uvijek sam je doživljavala kao sinergiju unutarnjeg i vanjskog. Moje volontersko djelovanje započelo je kroz susrete s onkološkim pacijenticama. U njihovom slučaju ljepota nije pridjev, ona je identitet.

Iz te spoznaje nastala je udruga Marra Altrui, gdje razvijamo projekte koji ženama u oporavku pružaju podršku i trenutke predaha, ali i otvaramo društveni razgovor o njihovim stvarnim potrebama. Humanitarni rad ne odvajam od poslovnog puta – on je njegova najčišća refleksija. Ono što sam izgradila do sada dobiva puni smisao tek kada se pretvori u podršku i inicijativu za promjene u društvu.

Vaše iskustvo u radu s onkološkim pacijenticama pokazuje koliko šminka može utjecati na emocionalni oporavak. Kako pristupate šminkanju žena koje prolaze kroz kemoterapiju i tretmane mastektomije?

Za žene koje prolaze kroz onkološko liječenje, fizičke promjene često su jednako bolne kao i sama dijagnoza. U tim slučajevima ne govorimo o instantnoj ili filtriranoj ljepoti – ovdje je riječ o podršci kroz estetiku.

Psihoestetske radionice organiziramo četiri puta godišnje, uz oslanjanje na stručnjake, liječnike, koji su najvažnija karika u procesu liječenja. Na kraju radionica organiziramo školu šminkanja, gdje žene učimo trikovima kako da se uljepšaju. Naši volonteri demonstriraju i pomažu svakoj ženi da usvoji tehnike koje joj olakšaju make-up rutinu tijekom liječenja.

Planirate li uskoro nove projekte ili donatorske evente kroz udrugu, koji bi dodatno osvijestili društvo o potrebama žena tijekom onkološkog liječenja?

Udruga djeluje cijelu godinu kroz besplatne pigmentacije obrva, areola i bradavica, kao i izradu silikonskih proteza areola i bradavica. Također organiziramo četiri psihoestetske radionice sa stručnjacima – onkolozima, dermatolozima, nutricionistima…

Da, u listopadu nas očekuje kampanja i velika gala večer The Visible Heart. To će biti prilika da okupimo partnere, podignemo svijest i prikupimo sredstva za projekte koji ženama u oporavku pružaju više od tretmana – vraćaju im dostojanstvo i snagu.

