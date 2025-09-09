Ekipa iz serije poznate hrvatske serije ponovno na okupu: 'Jedino Armando ne drži razmak'

Sjećate li se Kaze, Tea, Lucije, Armanda i Kumerlea? Ekipa iz serije "Bitange i princeze" ponovno se okupila.

Glumac Rene Bitorajac (53) objavio je fotografije s ekipom s kojom je glumio u seriji i kao i obično, našalio se.

"Kakvo okupljanje! Skoro smo svi. Dobilo se nešto kilograma, pokoja sijeda, sve roditelji… Drugo, sve ko nekad! Jedino se Armando opustio i ne drži razmak", napisao je Rene na Facebooku.

Na fotografiji se nalaze Rene Bitorajac, Dražen Čuček, Nataša Dangubić, Hrvoje Kečkeš i Tarik Filipović. Brojni pratitelji oduševljeni su objavom, a kako su primijetili, nedostaje glumica Mila Elegović, koja je utjelovila lik Irene.

"Rene uvijek isti, a Nataša bolje izgleda nego ikad", "Još da su Irena (kissy, kissy) i Mile s vama, bilo bi prekrasno. Ovako vas je, budimo realni, predivno vidjeti na okupu", "Legende koliko ste me samo puta nasmijali", "Nedostajete", nizali su se komentari pratitelja.

