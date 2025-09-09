Josip Ivančić: 'Ne želim biti fejk domoljubni pjevač, nisam nacionalist ako pjevam Thompsona'

Na prvi pogled nenametljiv, ali na sceni itekako prepoznatljiv - Splićanin Josip Ivančić nije novo ime domaće glazbene scene, iako se često drži podalje od reflektora. Iza njega je više od 25 godina karijere, preko 2000 odsviranih gaža i vjernost publike koja zna cijeniti autentičnost. Nedavno je ponovno zabljesnuo duetom s Hrvatskim ružama i pjesmom "Na kamenu rođen", koja je u samo mjesec dana postala najgledanija glazbena snimka na YouTubeu u Hrvatskoj i nominirana za Hit kolovoza glazbene nagrada Cesarica. Dok ga neki tek sada otkrivaju, Ivančić paralelno već godinama uspješno pliva i u poslovnim vodama, no glazba ostaje njegova prva ljubav. U suradnji s etabliranim imenima domaće estrade i bivšim glazbenicima Thompsonovog benda, najavljuje novu koncertnu energiju, svjež materijal i, kako sam kaže, ozbiljan povratak na velika vrata.

Josipe, kako ste došli na ideju za duetsku verziju pjesme "Na kamenu rođen" s Hrvatskim ružama?

Ideju za duet s Hrvatskim ružama ustvari je predložio i cijelu priču osmislio autor pjesme, Neno Ninčević. Pjesma je nastala prije deset godina i tada je bila dosta slušana, ali lokalnog karaktera. S obradom i duetom s Ružama pjesma je doslovno eksplodirala i, koliko sam upućen, trenutno je najslušanija pjesma na YouTubeu u Hrvatskoj. U samo mjesec dana skupila je preko 1.200.000 pregleda, što je izniman uspjeh za domaće pjevače.

Kako je izgledao proces snimanja ove pjesme i suradnja s Nenom Ninčevićem?

Suradnja i snimanje s profesionalcima kao što su članovi Hrvatskih ruža, Neno Ninčević kao najveći domaći autor, aranžer Tiho Orlić, Tomislav Mrduljaš i cijela ekipa - to je jedna nova dimenzija za svakog pjevača. Puno se može naučiti, pogotovo mi mlađi glazbenici. Osim ozbiljnog rada, atmosfera je bila puna smijeha i opuštenosti. Prekrasno iskustvo.

U medijima su se pojavile informacije da ste okupili bivši Thompsonov bend i da krećete na turneju. Kako je došlo do suradnje i gdje ćete sve nastupati?

Mediji vole ekskluzive i senzacije, pa je to odmah isplivalo. Istina je da sam glazbenik koji nije previše eksponiran, ali iza mene je 25 godina rada i više od 2000 nastupa - bilo to pred 5 ili 5.000 ljudi. Dio glazbenika koji su surađivali s Thompsonom više nisu njegov prateći bend i pronašli smo zajednički jezik da sada nastupaju sa mnom. Čast mi je raditi s njima jer se radi o vrhunskim glazbenicima. Već smo krenuli s probama i od listopada počinjemo s nastupima. Većina je dogovorena u suradnji s općinama i gradovima. Sljedeće ljeto je već gotovo popunjeno, i zbog toga sam jako sretan.

Možete li reći da se može dobro živjeti od glazbe u današnjoj industriji?

Mogu iskreno reći - može se živjeti od glazbe, i to jako dobro. Glazbenici koji nisu afirmirani također pristojno zarađuju, a poznatiji i popularniji uzimaju ozbiljan novac, i možemo reći da su bogati ljudi. Osobno nisam ovisan o prihodima iz glazbe jer sam paralelno ulagao u ugostiteljstvo i građevinu. Dobro zarađujem, ali glazba je ljubav i zbog ljudi koji me žele čuti, nastupam -uglavnom vikendom, često kao gost iznenađenja i puno po dijaspori, na hrvatskim večerima.

Kako gledate na vlastitu karijeru? Imate li osjećaj da ste nepravedno podcijenjeni ili možda još niste dobili punu zaslugu koju zaslužujete?

Realno gledam na svoju karijeru. Koliko dajem - toliko mi se i vraća. Nisam posvećen glazbi onoliko koliko bi možda trebalo. Da bi bio visoko pozicioniran, treba živjeti glazbu 24/7. Kažu da imam dar da znam zabaviti ljude i da nosim tu neku energiju koju publika traži. Imam i pjesme i trenutke kroz karijeru zbog kojih se za mene čulo. Hvala Bogu, imam ljude koji me vole, a i one koji ne vole, često zbog predrasuda. I to poštujem. Ako Bog i sreća daju, puno toga će se promijeniti u narednom periodu. Moj tim i ja radimo velike stvari. Ne želim biti ''fejk'' domoljubni pjevač. Volim svoju domovinu, ali i volim pjevati o zavičaju, obitelji i zabavljati ljude. Nisam nacionalist ako pjevam Thompsonovu pjesmu, a nisam ni udbaš ako otpjevam neku dobru pjesmu Halida Bešlića.

Da možete promijeniti jednu stvar u glazbenoj industriji, što bi to bilo?

Ne bih mijenjao puno, osim možda glazbene urednike u nekim medijima - jer ne puštaju glazbu koju ljudi zaista vole. Ne puštaju izvođače poput Jole, Bulića, Škore, Zečića... I da – volio bih da svaka iskompleksirana budala ne može s lažnih profila pisati ružne komentare na društvenim mrežama. To su ljudi s ozbiljnim psihičkim problemima. Imate li vi vremena otvoriti lažni profil i pola dana blatiti ljude samo zato što žive drugačije od vas? Neki bi najradije zabranili glazbu koju nazivaju “šund”. Ja nikome ništa ne bih zabranjivao. Nek’ ljudi slušaju što žele. I Mišu Kovača su u šezdesetima nazivali “šund pjevačem”, a danas je živa legenda.

Osim što ste pjevač, volite li se okušati u nečemu drugome u slobodno vrijeme?

U tjednu sam potpuno posvećen poslu - bavim se ugostiteljstvom i građevinom, a vikendom sam pjevač. Volim raditi i organizirati, biti aktivan. Glazba mi je ventil i ljubav, ali volim i poduzetništvo.

Kako usklađujete obiteljski život i karijeru?

Imam jasno postavljene prioritete. Obitelj mi je uvijek na prvom mjestu, pa tek onda glazba. Zahvaljujem Bogu što sam financijski stabilan i što si mogu priuštiti vrijeme za obitelj. To mi je najvažnije.

Vaša supruga Jelena potpuno se povukla iz javnog života. Kako vaš život izgleda danas?

Jelena je moj veliki oslonac, odlična supruga i pravi prijatelj. Javno eksponiranje je ne zanima. Kaže: "Tko sam ja i kome sam bitna?" Bila je model prije 15 godina, i što onda? Skromna je i realna. Danas je ozbiljno ušla u posao s frizerskim salonima i otvara muške frizerske salone po trgovačkim centrima. Za sada ih ima u Splitu, a širi franšizu u Zagrebu. Ponosan sam na nju.

Koji su vam planovi za naredni period? Imate li neku želju kada je riječ o glazbi - poput dueta s nekim?

Planiram snimiti cijeli album s Nenom Ninčevićem. Pripremamo odličan repertoar koji će sigurno biti prepoznat kod šire publike. Moj bend i ja idemo na nastupe puni pozitivne energije, s jasnim fokusom na hrvatske pjesme. Na bini ćemo pokazati jednu novu snagu, raznolik repertoar i vjerujem – gorjet će sve! Duete ne planiram forsirati, ali ako se dogodi nešto kvalitetno i iskreno - uvijek sam otvoren.

