Drama na koncertu Marije Šerifović: Pokušali joj oteti mikrofon, njezina reakcija je hit

Marija se poprilično iznervirala tijekom svog nastupa

9.9.2025.
10:45
Na TikToku je osvanula snimka srpske pjevačice Marije Šerifović (40) koji je odmah izazvao veliku pažnju. Naime, tijekom koncerta, pjevačica je sišla među publiku kako bi pozdravila fanove, ali jedan trenutak iznenadio je sve. Jedna djevojčica prvo je zatražila mikrofon da zapjeva, a zatim je naglo pokušala oduzeti mikrofon iz Marijine ruke.

@goodboy03210 #marijaserifovic #srbija #makedonija #mrsbre ♬ original sound - Good_boy_

Marija je na to reagirala burno i vidno iznervirano. Na kratko je prekinula pjevanje i ljutito odbrusila: "Mrš", ne skrivajući zaprepaštenje.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a reakcije korisnika su podijeljene. Dok neki smatraju da je njezina reakcija bila neprikladna, drugi stoje na njezinoj strani. "Nije ona kriva, pa svatko bi tako reagirao", "Što se čudite, ovo je sasvim razumljivo", "Meni je ovo totalno nepristojno", samo su neki od komentara na cijelu situaciju. 

Marija šerifovićNastupMikrofon
