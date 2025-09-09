Oglasio se muž preljubnice s Coldplay koncerta: 'Razvod je već bio u toku!'

Andrew Cabot (58), američki poduzetnik i direktor tvrtke Privateer Rum, oglasio se nakon skandala na koncertu Coldplaya. Njegova bivša supruga Kristin Cabot (56), direktorica ljudskih resursa u tehnološkoj tvrtki Astronomer, snimljena je u prisnom trenutku sa svojim šefom Andyjem Byronom (50), izvršnim direktorom iste firme. Kamera je prikazala Kristin i Andyja dok su se grlili. Kada su shvatili da ih gleda cijeli stadion, brzo su se razdvojili.

Chris Martin (48) se s pozornice našalio na njihov račun, a snimka je u trenu postala viralna. Nakon što je internet raskrinkao tko su Kristin i Andy, uslijedile su ostavke. Andy Byron je dao ostavku s mjesta direktora Astronamera, a nekoliko dana poslije i Kristin je napustila tvrtku. Obje strane uklonile su svoje profile s društvenih mreža, a povukla se i Byronova supruga.

Glasnogovornik Andrewa Cabota istaknuo je da su supružnici prekinuli odnos još prije incidenta. “Njihov brak završio je nekoliko tjedana prije koncerta”, rekao je. Kristin je sredinom kolovoza službeno podnijela zahtjev za razvod, a iduće ročište zakazano je za kraj studenoga. Andrew, koji ima dvoje djece iz prvog braka, dodao je kako želi da priča dobije kraj bez daljnjih nagađanja te da njegova obitelj zadrži privatnost.

