Holivudska legenda u kolicima na US Openu, dirljiva scena sve potresla: 'Pravi borac'

Više od 30 godina prošlo je otkako je slavnom glumcu Michaelu J. Foxu (64) dijagnosticirana Parkinsonova bolest – progresivni neurodegenerativni poremećaj koji mu je zauvijek promijenio život. Unatoč teškoj dijagnozi, Fox se i dalje hrabro bori, a nedavno je oduševio javnost pojavivši se na plavom tepihu US Opena.

Glumca su dovezli u invalidskim kolicima, no tom je prilikom nakratko ustao, pozirao fotografima i srdačno odgovorio na nekoliko pitanja okupljenih novinara.

"Michael, ti si nevjerojatna osoba i pravi borac", "Ovaj čovjek je oličenje snage", "Ovaj čovjek je hrabar i odvažan. Ima divnu suprugu", nizali su se komentari.

Podsjetimo, tijekom snimanja filma Doc Hollywood 1991. godine, glumac je primijetio da mu se mali prst nekontrolirano trza. U početku nije pridavao veliku pažnju tom simptomu, no kako su se smetnje pojačavale, obratio se liječnicima – i suočio se s dijagnozom Parkinsonove bolesti.

Bolest je u početku skrivao od javnosti, a tek sedam godina kasnije odlučio je otvoreno progovoriti o svemu.

Unatoč zdravstvenim problemima koje svakodnevno nosi, Fox je ostao simbol nade za milijune oboljelih diljem svijeta. Godine 2000. osnovao je Zakladu Michaela J. Foxa za istraživanje Parkinsonove bolesti, koja je danas jedna od najvažnijih organizacija te vrste u svijetu.

