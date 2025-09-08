Desingerica o stravičnoj nesreći: 'Kroz glavu mi je prolazilo da će dijete ostati bez roditelja'

Hrvatski reper Dragomir Despić Desingerica (32) prvi je put otvoreno progovorio o traumatičnom iskustvu koje je obilježilo njegov život. Prisjetio se trenutka kada je u ozbiljnoj prometnoj nesreći zamalo izgubio život zajedno sa suprugom.

"Nešto što mi je ostalo urezano u pamćenju je trenutak kada sam sletio s ceste. Moja supruga i ja smo se vozili, a krenuli smo s autom koji nije bio naročito siguran za vožnju. Moja karijera je tek tada počela dobivati neki smisao. U dva ujutro sam krenuo sa suprugom Nevenom za Beograd, a kroz glavu su mi prolazile misli da bi mi se moglo dogoditi nešto loše, poput prometne nesreće. Zbog tih misli sam se vezao, a vezala se i moja supruga", ispričao je u emisiji "Premijera vikend specijal".

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Desingerica je otkrio da je njegova partnerica Nevena ostala bez svijesti, dok je on pretrpio tjelesne ozljede, prenose srpski mediji.

"Odjednom sam vidio samo rub ceste, bio je potpuni mrak. U tih par sekundi doslovno sam se oprostio od života. Mislio sam da je kraj. Kroz glavu mi je prolazilo da će dijete ostati bez roditelja, a ja ću završiti u osmrtnici. I to baš onda kad mi je karijera krenula. Imao sam sreće jer sam se zakačio za stupić, jer da njega nije bilo, auto bi me spljoštio. Auto je počeo dimiti, a ja sam vidio svoju suprugu Nevenu koja je bila bez svijesti. Kad je došla k sebi, pitala me 'gdje mi je mobitel?'. Vjerojatno ga je tražila u stanju šoka. Mobitel je sam pozvao hitnu pomoć, zbog sigurnosnih postavki. Hitna je došla, ljudi nisu mogli vjerovati da smo živi, jer je auto bio potpuno uništen. Bio je to veliki šok", nastavio je.

"Nakon toga sam nastupao, ali sam nakon svakog nastupa bio pred nesvjesticom. Liječnica mi je napravila CT snimku, saznao sam da mi je pukla kost, i bilo mi je strogo preporučeno mirovanje, ali sam ipak radio. Nisam mogao ignorirati priliku koja se pruža jednom u životu – priliku da se ostvariš i postaneš ime", zaključio je.

