Fani Stipković podijelila fotografiju iz školske klupe: 'Ostala si uvijek ista'

Uoči početka nove školske godine, brojne poznate osobe prisjećaju se svojih prvih školskih dana – trenutaka koji su za mnoge ostali urezani u sjećanje. Među njima je i bivša manekenka i novinarka Fani Stipković (42), koja je svojim pratiteljima na Instagramu pokazala kako je izgledala kada je prvi put sjela u školske klupe.

"Prvi dan škole", napisala je Fani.

Brojni pratitelji su je obasipali komplimentima.

"Mila, ostala si uvijek ista", "Vrijednica moja lijepa", "Prelijepa", "Slatkica mala", nizali su se komentari.

Podsjetimo, Fani je nedavno proslavila svoj 42. rođendan, a na društvenoj mreži podijelila fotografiju iz djetinjstva.

"Godine su samo broj", napisala je tada, a brojni fanovi su je častili komplimentima.

''To je taj isti pogled'', ''Evo na koga je sin lijep'', ''Predivna si'', samo su neki od komentara.

