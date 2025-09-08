DAVNO JE TO BILO /

Fani Stipković podijelila fotografiju iz školske klupe: 'Ostala si uvijek ista'

Foto: Instagram

Fani se prisjetila svog prvog dana škole

8.9.2025.
20:09
Hot.hr
Instagram
Uoči početka nove školske godine, brojne poznate osobe prisjećaju se svojih prvih školskih dana – trenutaka koji su za mnoge ostali urezani u sjećanje. Među njima je i bivša manekenka i novinarka Fani Stipković (42), koja je svojim pratiteljima na Instagramu pokazala kako je izgledala kada je prvi put sjela u školske klupe.

"Prvi dan škole", napisala je Fani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fani Stipkovic (@fanistipkovic)

Brojni pratitelji su je obasipali komplimentima. 

"Mila, ostala si uvijek ista", "Vrijednica moja lijepa", "Prelijepa", "Slatkica mala", nizali su se komentari. 

Podsjetimo, Fani je nedavno proslavila svoj 42. rođendan, a na društvenoj mreži podijelila fotografiju iz djetinjstva. 

"Godine su samo broj", napisala je tada, a brojni fanovi su je častili komplimentima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fani Stipkovic (@fanistipkovic)

''To je taj isti pogled'', ''Evo na koga je sin lijep'', ''Predivna si'', samo su neki od komentara.

Fani Stipković

Fani Stipković
