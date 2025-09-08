Zašto nikada ne pokazuje djecu? Simona Mijoković otkrila razlog njezine odluke

Bivša reality zvijezda, a danas posvećena majka Simona Mijoković, svoj je život u potpunosti posvetila obitelji i duhovnosti. Majka je petero djece – kćeri Gabrijele, Zvjezdane i Amalije te sinova Joshue i Michaela, koje ne prikazuje na društvenim mrežama.

Simona je na Instagramu otkrila razloge zbog kojih svoju djecu čuva daleko od očiju javnosti.

"Najčešća pitanja u inboxu često budu: Gdje su mi djeca? Zašto na mojim fotografijama nikada nisu viđena djeca? Iako sam o tome svjedočila više puta, ponovit ću za one koji su možda u neznanju. Moj muž i moja malenost odlučili smo svoju darovanu nam dječicu čuvati u tišini i skrovitosti. Djeca su uvijek sa mnom (samo kada sam bila u bolnici, dolazili su mi u posjet u Linzu)", započela je.

'Opasno je'

"Puno sam o tome razgovarala i sa svećenicima, posebno onima koji me prate uz duhovnika, a posebno me blagoslovio u toj odluci i egzorcist, pater Petar (koji mi je itekako rekao kako je "eksponiranje fotografijama" na internetu malodobne djece – i to djece koja još nisu pod zaštitom svih sakramenata – jako opasno za njihov duh!)", dodala je.

"Naravno, svatko neka razluči u svojoj slobodi, kroz osobnu molitvu i razgovor s bračnim drugom. Osobno se tome protivim, jer poznato mi je (osobno) kako internet može ostaviti loše posljedice na djecu i itekako ih odvući prema široj stazi. Da ne pišem koliko je pedofilije na internetu i koliko se iskorištavaju malodobna djeca te stavljaju na različite stranice", napisala je.

"Naravno da ništa u životu nije pouzdano, ali vjera je ta koja nas u konačnici čuva, vodi i nosi u Njegovo Presveto Srce. Ali zato možemo svu djecu svaki dan posvećivati i prikazivati Presvetom Srcu Isusovom. I svaki dan moliti da ih Krv Kristova čuva, štiti, blagoslovi i spasi", dodala je.

"Joshua je krenuo u drugi razred, Amalia u prvi razred, Zvjezdanica je u vrtiću, a Michael je sa mnom doma. I radosna sam, zaista, i blagoslovljena majka – gledajući kako moja djeca od začeća rastu u posvećenju Presvetog Srca Isusova. Sve je dar i sve je milost – da se ne bih hvalila; Samo se mogu hvaliti Križem Gospodina Isusa Krista! Blagoslovljena školska godina svim učenicima, roditeljima i učiteljima – neka vas Presveto Srce, blago i ponizno, čuva i štiti u Ljubavi Vječnoj", zaključila je.

