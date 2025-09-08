Umrla rock ikona: Nakon više od 10 godina borbe izgubio bitku protiv rijetkog oblika raka

Rick Davies, pjevač, klavijaturist i osnivač britanske rock grupe Supertramp, umro je u 81. godini. Preminuo je u subotu, 6. rujna, u svom domu na Long Islandu u SAD-u nakon višegodišnje borbe s multiplim mijelomom, rijetkim oblikom raka krvi, prenose svjetski mediji.

Foto: Profimedia

Davies je 1969. osnovao Supertramp i s Rogerom Hodgsonom (75) stvorio hitove poput "Bloody Well Right", "Goodbye Stranger" i "The Logical Song". Bend je svjetsku slavu stekao albumom "Breakfast in America" 1979. godine, koji je prodan u više od 30 milijuna primjeraka i donio im dvije Grammy nagrade.

Foto: Topfoto/profimedia

Davies je bio poznat po svom prepoznatljivom glasu i zvuku Wurlitzer klavijature, koji je postao zaštitni znak benda. U emotivnoj objavi na Facebooku, članovi Supertrampa poručili su: “Rickova glazba i nasljeđe ostaju s nama. Velike pjesme nikada ne umiru.”

