Ines Goda Forjan u Zanzibaru: 'Hrana me oduševila, cijene su niske, a babun mi je skoro ukrao torbu'

Ines Goda Forjan (34), jedna od najpoznatijih hrvatskih sportskih novinarki i reporterki, nedavno se vratila s nezaboravnog putovanja na Zanzibar. Poznata je po svom angažiranom radu u RTL Sportu, a nedavno je, uoči novih poslovnih obaveza, uzela vrijeme za odmor.

Ove godine Ines je odlučila ljetovati na Zanzibaru, gdje je uživala u netaknutoj prirodi, bijelim pješčanim plažama i kristalno čistom oceanu. Upoznala je lokalnu kulturu i svakodnevicu ljudi čiji je životni ritam znatno sporiji od našeg. Od posjeta osnovnoj školi do adrenalinskog safarija u Tanzaniji, Ines je istražila svaki kutak otoka.

Foto: Instagram

U intervjuu nam otkriva svoje prve dojmove, najemotivnije trenutke i gastronomske favorite, ali daje i praktične savjete svima koji planiraju posjetiti Zanzibar. Ovo je njena zanzibarska priča...

Ines, vratili ste se sa Zanzibara. Koji je bio vaš prvi dojam kada ste stigli tamo?

Zanzibar mi se odmah jako svidio. Bilo je to jedno potpuno drukčije iskustvo. Nešto je posebno u tom otoku. Poznat je po nevjerojatnim bijelim pješčanim plažama i kristalno čistom oceanu, ali on je zapravo puno više od toga. Na ovom otoku vrijeme kao da stoji, sve je pole pole odnosno polako.

Jako su mi se svidjeli ljudi, njihova srdačnost, otvorenost, širok osmijeh i ritam života koji je puno, puno sporiji od onoga na što smo naviknuti. Jednom kad se prebaciš u taj tempo, dan ti traje beskrajno dugo. Upoznala sam i doživjela i onu drugu realnost – siromaštvo, prljavštinu, teške uvjete u kojima ti ljudi žive i rade. U 12 dana vidjeli smo toliko toga. Zanzibar te nauči da za sreću nije potrebno puno. I baš zato mi je ovo putovanje neusporedivo s bilo kojim dosad.

Zašto ste otišli baš tamo, čija je bila želja?

Već neko vrijeme Zanzibar je bio na mojoj listi želja. Htjela sam ga jednom posjetiti, iskusiti Afriku, doživjeti sve ono o čemu sam čitala i slušala. Posebno afrički safari. Prije nekoliko mjeseci suprug i ja smo počeli planirati ljetni godišnji odmor i nekako sasvim spontano Zanzibar se u mojoj glavi nametnuo kao prva opcija. Ivanu se svidjela ideja, malo smo istraživali, otišli do turističke agencije i još u travnju rezervirali svoja mjesta.

Foto: Instagram

Plaže Zanzibara često se opisuju kao jedne od najljepših na svijetu. Slažete li se, gdje ste sve bili?

Apsolutno su prekrasne. Obišli smo ih nekoliko diljem otoka i još ne mogu odlučiti koja mi je najbolja. Paje, Nungwi, Mtende, pješćani sprud Nakupenda – svaka je posebnija od prethodne. I izgledaju baš kao na fotografijama na Instagramu. Tirkizni ocean i bijeli pijesak kojeg se danima nećeš moći riješiti. Gdje god staviš ručnik osjećat ćeš se kao u chill zoni. Pili smo koktele, jeli nevjerojatnu hranu i uživali su spektakularnim zalascima sunca. Fun fact je da je Zanzibar poznat po ekstremnim razlikama u plimi i oseki, ali to nam aspolutno nije smetalo. Zanzibar i Maldivi moji su favoriti kad je riječ o plažama, oceanu, kupanju i ronjenju.

Osim mora i sunca, upoznali ste i lokalnu kulturu. Što vas je najviše iznenadilo u susretu s domaćinima?

Otvorenost, ljubaznost i širok osmijeh. Ljudi koje smo ondje sreli i upoznali ogroman su dio našeg iskustva i putovanja. Prve riječi koje ćete naučiti kad dođete na Zanzibar su pole pole i hakuna matata, što znači polako, nema žurbe i nema briga, nema problema. To je njihov način života i nešto čemu bi i mi trebali više težiti. Ti ljudi podsjetili su me da za sreću nije potrebno mnogo i da je ono što imaš najljepše podijeliti s drugima. Oni su zahvalni i zadovoljni onime što imaju. Neke stvari na Zanzibaru su nas šokirale. Infrastruktura, stanje cesta, kuće u kojima žive, kaos koji vlada na ulicama i tržnicama, cjenkanje. Bio je to kulturološki šok, ali i nešto što ću zauvijek nositi sa sobom.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Posjetili ste i njihovu osnovnu školu te se družili s djecom – kakav je bio taj doživljaj?

Mislim da je to bio uvjerljivo najemotivniji trenutak za sve nas. Vidjeti u koliko drugačijim uvjetima djeca na Zanzibaru dobivaju obrazovanje, apolutno je nešto što me duboko potreslo. Stvari poput drvenih bojica i običnog bijelog papira, njima su alat koji u školi i vrtiću često nedostaje. Učionice su skromne, jednostavne, a djevojčice i dječaci toliko veseli, nasmijani, zaigrani. Oni najmlađi jednostavno ne znaju za bolje. Prizori su to od kojih ti se slama srce. Donijeli smo im školski pribor i slatkiše, a oni su nama dali puno više. Te zagrljaje i poglede nikad neću zaboraviti.

Zanzibar je poznat i po bogatoj gastronomskoj ponudi. Sviđaju li vam se njihovi lokalni specijaliteti?

Hrana me je oduševila. Ponuda se uglavnom svodi na sve iz mora i što god da odaberete i probate, nećete pogriješiti. Baš ondje sam pojela najbolji tuna steak u životu, savršeni riblji i pileći curry, najukusnije škampe. Sve je svježe i odlično pripremljeno. Dodatak su gotovo uvijek riža ili krumpirići, a možete naručiti i njihov tradicionalni chapati koji izgleda kao palačinka, ali je nešto neutralnijeg okusa. Zanzibar je poznat i po začinima tako da je hrana puna jako dobro kombiniranih okusa i mirisa. I da, voće na Zanzibaru kao da nije s ovog svijeta. Mango i ananas daleko su bolji od onih koje mi kupujemo i jedemo u Hrvatskoj. Ocjena je 10/10 za sve što smo probali, uključujući i crvene banane, marakuju i liči.

Foto: Instagram

Je li život na Zanzibaru skup ili jeftin za turiste? Kako biste opisali troškove smještaja, hrane i aktivnosti?

Cijene su niske, valuta je tanzanijski šiling, ali može se plaćati i u američkim dolarima. Ručak za dvoje, zajedno s pićem je oko 30 eura. Ako ćete pojesti i predjelo i desert, onda je to 40-ak eura za dvije osobe. Sve je jeftinije nego kod nas. Bočica vode od pola litre je 30 centi, a kupovali smo je dosta jer njihova voda nije za piće. Ako planirate na Zanzibar, trebat će vam i vještina cjenkanja jer kod njih se to podrazumijeva i dio je njihove kulture. Cjenkati se možete čak i na blagajni u trgovini.

Foto: Instagram

Otišli ste i na safari u Mikumi National Park. Koje ste sve životinje vidjeli? Je li vas bilo strah?

Afrički safari je jedna od onih stvari na mojoj bucket listi. I jedan od glavnih razloga zašto smo odlučili otići baš na Zanzibar pa odletjeti na kopneni dio Tanzanije. Bilo je bolje od onoga što sam zamišljala. Nepregledna afrička divljina i divlje životinje u svom prirodnom okruženju. Mir, tišina, vi i oni. Kilometri vožnje u otvorenom džipu i prizori koji zaista oduzimaju dah. Mikumi je predivan. Osjećala sam se kao da me netko ubacio u dokumentarac National Geographica. Imali smo bliski susret sa slonovima koji su nam se skroz približili, promatrali smo razigrane zebre, pratili smo žirafe, aligatore, antilope, nosoroge… Tražili smo leoparde, zaljubili se u male laviće.

Foto: Instagram

"Wow" trenutak imali smo s lavicom koja se pripremala za lov i promatrala plijen. Bili smo udaljeni od nje doslovno dva metra. A onda se okrenula prema nama i krenula prema džipu. Provukla se ispod stražnjih kotača i izašla s druge strane pa mirno odšetala dalje. U tih par sekundi smo se potpuno smrznuli, a onda smo prasnuli u smijeh. Nevjerojatno je koliko smo pored nje bili mali i bespomoćni. Apsolutno su me šokirali i znenadili majmuni, posebno babuni. Jako su inteligentni i domišljati. Jedan posebno. Skočio je prema meni u džip i iste sekunde zavukao ruke u veliki pretinac na sjedalu u kojem je bila moja torba. Nije ju mogao vidjeti, ali je znao da turisti baš na tom mjestu drže svoje stvari. Izvukao je torbu, ja sam se bacila na sjedalo pored, a Ivan se brzo snašao i povukao torbu prema nama. Babun je tada odustao, pustio torbu i skočio van. Poslije se cijela naša grupa smijala tom incidentu. Ne morate ni zamišljati kako bi me gledali u veleposlanstvu da sam došla prijaviti nestanak putovnice koju mi je ukrao majmun.

Foto: Instagram

Što vam se više urezalo u pamćenje, nešto čega ćete se sjećati cijeli život?

Teško je izdvojiti samo jednu stvar. Zanzibar je zaista poseban i svaki dio putovanja je postao moj najdraži dio putovanja. U 12 dana doživjeli smo sve i svašta, upoznali divne ljude, stekli prijatelje, sjajno se zabavili, ali i naučili neke vrijedne lekcije.

Hoće li vas ovo iskustvo potaknuti da još više istražujete Afriku ili ćete nadalje ipak birati odredišta nekog drugog kontinenta?

Na mojoj listi želja još je puno država koje bih htjela posjetiti, ali jednom ću se sigurno vratiti Africi. Obećajem.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

I za kraj – što biste preporučili onome tko razmišlja o putovanju na Zanzibar, a još uvijek se dvoumi?

Nemojte puno razmišljati, samo krenite. Otvorenog srca i uma. Zanzibar nisu samo plaže, aspolutno vrijedi upoznati sva njegova lica i budite sigurni da će vas naučiti da više cijenite ono što imate.

Foto: Instagram

