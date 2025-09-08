Jennifer Aniston više ne skriva novog dečka: Nakon tek nekoliko mjeseci planiraju vjenčanje?

Jennifer Aniston (56) napravila je veliki korak s novim dečkom: hipnoterapeutom, životnim trenerom i poduzetnikom Jimom Curtisom (49). Glumica je njihovu romansu potvrdila objavom na Instagramu.

Glasine o vezi pojavile su se još u srpnju. Par je tada viđen kako izmjenjuje nježnosti na odmoru u Španjolskoj. Sada je zvijezda serije "Prijatelji" jasno dala do znanja da su zajedno.

Foto: Instagram

Na Instagramu je podijelila niz fotografija s ljetovanja. Napisala je: "Hvala, ljeto." Na fotografijama pozira s prijateljima Courteney Cox, Sandrom Bullock, Adamom Sandlerom i Jasonom Batemanom. Među fotografijama je i ona s dečkom Jimom, koji promatra zalazak sunca.

Foto: Profimedia

Komentari su se odmah počeli nizati. Fanovi su pisali: "Mislila si da nećemo primijetiti?", "Zaslužuješ biti sretna" i "Jako sam sretna što si sretna i okružena predivnim ljudima."

Pojavile su se i glasine da par planira svadbu. Iako su zajedno tek nekoliko mjeseci, poznaju se dugo. Izvor blizak paru otkrio je: "Jen i Jim su ludi jedno za drugim. Ona je u fazi života kada je umorna od ljubavnih igara. Uložila je sve u ovu romansu. Jim je duša od čovjeka s nevjerojatnom empatijom. Vjeruje da je napokon pronašla svog čovjeka za cijeli život."

