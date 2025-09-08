Marija nakon suza osvojila simpatije gledatelja, zaradila sve pohvale: 'Ova cura će se trgnuti'

Mariju javnost prati u emisiji ''Život na vagi'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, a brzo je postala jedna od najomiljenijih sudionica showa. Nakon prvog vaganja na kojem je izgubila pet kilograma, emocije su prevladale. Suze su joj krenule, a pred kamerama je izjavila:

''Ne znam kad sam do ovog broja došla, ne mogu vjerovati. Što su to napravili ova hrana i treninzi od mene", rekla je u showu, a njezina je iskrenost bez filtera odmah osvojila simpatije gledatelja.

'Ova cura će se trgnuti...'

''Barem je iskrena, za razliku od mnogih. Bilo bi mi drago da uspije", "Predivna djevojka, simpatična, spontana, prirodna", ''Ova cura će se trgnuti, nedostaje joj jedan dobar rezultat da je potakne. Mlada je jako i od srca joj držim fige", "Samo hrabro. Toliko pozitivna i jednostavna", neki su od komentara gledatelja na društvenim mrežama.

Kroz suze i emocije, Marija je pokazala da u show nije došla samo zbog brojki, već zbog unutarnje promjene. A gledatelji su to prepoznali i odlučili, ona je borac za kojeg se isplati navijati.

"Trudit ću se ovih dana da to još bude bolje", rekla je na kraju, dok joj je trenerica Mirna Čužić s ponosom čestitala.

Novu sezonu ''Života na vagi'' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

