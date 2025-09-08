Josip Radeljak se prisjetio lijepih trenutaka na Braču s preminulom Enom: 'Bili smo nerazdvojni'
Josip Radeljak je još jednom ganuo obožavatelje na Facebooku emotivnim fotografijama
Hrvatski poduzetnik Josip Radeljak (82), široj javnosti poznat kao Dikan, raznježio je svoje pratitelje na društvenim mrežama rijetkim fotografijama s preminulom suprugom, legendarnom glumicom Enom Begović.
Na fotografiji, Josip i Ena ponosno poziraju s ogromnom tunom, a prizor evocira sjećanja na njihove zajedničke avanture. Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja koji su komentirali ovaj emotivni podsjetnik na prerano preminulu glumicu. "Lijepi dani mladosti", "Naša divna Ena", "Predivne fotografije", samo su neki od komplimenata.
Podsjetimo, Ena je preminula je u 41. godini, nedugo nakon što je na svijet donijela svoju jedinu kćer Lanu Radeljak (25).
