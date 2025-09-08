Josip Radeljak se prisjetio lijepih trenutaka na Braču s preminulom Enom: 'Bili smo nerazdvojni'

Hrvatski poduzetnik Josip Radeljak (82), široj javnosti poznat kao Dikan, raznježio je svoje pratitelje na društvenim mrežama rijetkim fotografijama s preminulom suprugom, legendarnom glumicom Enom Begović.

U objavi koju je podijelio, prisjetio se lijepih trenutaka. “Slušam danas na vijestima, poslije završenog tunolov natjecanja Big Gamea: TEŠKO JE UHVATITI TUNU!? Pa se prisjetih… Evo mi se bili u svoje vrijeme zabavljali, u kanalu između Brača i Hvara, pa savladali jednu malenu – 180 kg!”

Na fotografiji, Josip i Ena ponosno poziraju s ogromnom tunom, a prizor evocira sjećanja na njihove zajedničke avanture. Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja koji su komentirali ovaj emotivni podsjetnik na prerano preminulu glumicu. "Lijepi dani mladosti", "Naša divna Ena", "Predivne fotografije", samo su neki od komplimenata.

Podsjetimo, Ena je preminula je u 41. godini, nedugo nakon što je na svijet donijela svoju jedinu kćer Lanu Radeljak (25).

