Tuga u svijetu glazbe: Preminuo legendarni frotmen poznatog engleskog benda

Rick Davies, suosnivač i frontmen grupe Supertramp, preminuo je 6. rujna 2025. u 81. godini života, nakon dugogodišnje borbe s rakom, prenosi britanski The Guardian.

Rođen u Engleskoj 1944. godine, Davies je bio glavni vokal, klavijaturist i autor brojnih legendarnim pjesama benda, poput „Bloody Well Right”, „Goodbye Stranger” i „Take the Long Way Home”. Smrt Ricka potvrdila je sama grupa putem službene izjave objavljene na njihovoj web-stranici i društvenim mrežama: "Supertramp Partnership s velikom tugom objavljuje vijest o smrti osnivača Supertrampa, Ricka Daviesa, nakon duge bolesti. Rick je preminuo u svom domu na Long Islandu 5. rujna. Imali smo privilegiju poznavati ga i svirati s njim više od pedeset godina. Izražavamo iskrenu sućut Sue Davis."

Foto: Topfoto/profimedia

Kao jedini stalni član popularne glazbene grupe, osnovao je bend zajedno s Rogerom Hodgsonom 1969. godine i i bio je njegova pokretačka snaga tijekom desetljeća uspjeha, uključujući proboj albuma Crime of the Century i svjetski hit Breakfast in America koji je donio bendu dvije Grammy nagrade. Unatoč Hodgsonovom odlasku 1983., Davies je nastavio voditi bend, izdajući nove albume i nastupajući uživo. Planirana turneja 2015. bila je otkazana zbog njegove zdravstvene dijagnoze.

