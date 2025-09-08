Lady Gaga srušila rekord nominacija: New York je gorio, ovo su rezultati

U nedjelju, 7. rujna 2025. UBS Areni u New Yorku održana je dodjela MTV Video Music Awards, jedan od najpraćenijih glazbenih događaja godine. Najviše nominacija imala je američka pjevačica Lady Gaga (39), čak njih 12, a najveći broj priznanja ostvarila je zahvaljujući suradnji s američkim pjevačem Brunom Marsom (39) na pjesmi Die With a Smile, koja je bila u utrci za Video godine, Pjesmu godine i Najbolju suradnju. Gaga je konkurirala i za Umjetnicu godine, dok je njezin album Mayhem bio nominiran za Album godine. Posebnu pozornost privukao je i spot za singl Abracadabra, nominiran u kategorijama za režiju, kameru i koreografiju.

Američki reper Kendrick Lamar (38) slijedio je s deset nominacija, većinom za pjesmu Not Like Us, dok je američka pjevačica Sabrina Carpenter (26) osvojila osam nominacija, među kojima i onu za Video godine za singl Manchild. U toj najistaknutijoj kategoriji natjecali su se Gaga i Mars s Die With a Smile, Lamar s Not Like Us, Carpenter s Manchild, američka pjevačica Ariana Grande (32) s Brighter Days Ahead, američka pjevačica Billie Eilish (23) s Birds of a Feather, južnokorejska pjevačica Rosé (28) i Mars s APT. te kanadski pjevač The Weeknd (35) i američki reper Playboi Carti (29) s Timeless.

U kategoriji Umjetnik godine, uz Gagu i Lamara, nominirani su bili portorikanski pjevač Bad Bunny (31), američka pjevačica Beyoncé (44), američki country pjevač Morgan Wallen (32), američka pjevačica Taylor Swift (35) te The Weeknd.

Ovogodišnja dodjela uvela je i dvije nove kategorije – Najbolji country izvođač i Najbolji pop izvođač – čime se MTV dodatno prilagodio promjenama na svjetskoj glazbenoj sceni. Prve nominacije ostvarili su nova imena poput američkog pjevača Alexa Warrena (24), britanske pjevačice Lole Young (24), američkog benda The Marías, američke pjevačice Gigi Perez (25) i talijanskog pjevača Damiana Davida (26). Posebnu težinu imala je i posthumna nominacija američkog repera Mac Millera (33) u kategoriji Najbolji dugometražni video za spot Balloonerism.