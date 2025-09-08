Aleksandra Prijović u tajnosti napustila rodilište pa primala poklone: Brena oduševila svojim

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) jučer je u najvećoj tajnosti napustila privatno beogradsko rodilište sa svojom kćerkicom Arijom, prenose srpski mediji. Na ovaj način željela je sačuvati privatnost i prve trenutke u obiteljskom domu provesti daleko od javnosti.

Dok su mama i beba boravile u bolnici, obitelj se kod kuće pripremala za njihov dolazak. Na okupu su bile Aleksandrina majka Borka i majka njezinog supruga Filipa Živojinovića, Zorica. Tijekom vikenda pridružili su im se i Lepa Brena te Filipov otac Boba Živojinović, kako bi dočekali snahu i unuku.

Aleksandra i Filip nekoliko su sati proveli s malom Arijom, primajući čestitke i darove, a srpski mediji pišu da je posebnu pažnju privukao raskošni buket cvijeća koji je odabrala Lepa Brena i unijela u obiteljski dom Prijović-Živojinović.

Podsjetimo, pjevačica je rodila u srijedu, 3. rujna, a sada uživa u vremenu s novorođenom kćeri i šestogodišnjim sinom Aleksandrom. Iako se očekuje da će se već za nekoliko mjeseci vratiti na glazbenu scenu.

Dolazak Arije na svijet obitelj Živojinović obilježila je i proslavom istog dana. Uz prijatelje i brojne glazbene kolege, slavlje je dodatno uveličala pjesmom sama Lepa Brena, dok ponosni djed Boba nije skrivao sreću zbog proširenja obitelji.

