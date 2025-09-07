Prve fotografije nakon šuškanja o razvodu: Will Smith i Jada Pinkett Smith uhvaćeni zajedno

Slavni glumački par, Will Smith (56) i Jada Pinkett Smith (53), viđen je zajedno u javnosti prvi put nakon gotovo deset mjeseci. Paparazzi su ih snimili na luksuznom ručku u restoranu Nobu u Malibuu, poznatom okupljalištu hollywoodskih zvijezda i ljubitelja vrhunske kuhinje.

Njihov zajednički izlazak odmah je privukao pozornost jer se već mjesecima šuška da njihovu braku ne cvjetaju ruže.

Foto: Profimedia

Godinama pod povećalom

Will i Jada su posljednjih godina gotovo stalno u središtu pažnje - i to ne samo zbog svojih karijera, već i turbulentnog privatnog života. Sve je počelo 2020., kada je Jada u emisiji "Red Table Talk" otkrila svoju aferu s pjevačem Augustom Alsinom. Tada je prvi put javno progovorila o "otvorenom braku", dok je Will sjedio uz nju, vidno pogođen priznanjem.

Foto: Profimedia

Veliki udarac njihovom imidžu dogodio se 2022. godine na dodjeli Oscara, kada je Will Smith neočekivano udario komičara Chrisa Rocka zbog šale na račun Jadine bolesti alopecije. Taj incident ostavio je dubok trag - na njegovoj karijeri, ali i na njihovom privatnom životu, budući da su kritičari i javnost danima raspravljali o stvarnoj dinamici njihova braka.

U listopadu 2023. Jada je otišla i korak dalje otkrivši u svojim memoarima da ona i Will već godinama žive odvojeno, iako se službeno nisu razveli. To priznanje dodatno je pojačalo glasine da njihov odnos jedva opstaje.

