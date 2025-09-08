PRESLADAK JE /

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao fotkografiju iz djetinjstva: Podijelio i emotivnu poruku

Miloš kao dijete – evo što bi poručio mlađem sebi

8.9.2025.
9:42
Hot.hr
Miloš Mićović (37), RTL-ov Gospodin Savršeni, na Instagramu je objavio fotografiju iz djetinjstva i odgovorio na pitanje pratitelja – što bi poručio mlađem sebi.

„Ne vjeruj svakome, ljudi znaju biti zli i bez razloga. Sve što zamisliš može biti tvoje i uživaj u ovoj kratkoj vožnji zvanoj život“, napisao je Miloš.

Inače, njegovo ljeto bilo je ispunjeno putovanjima – od Vira i Opatije, preko Makarske, Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača. Sudeći po objavama, uživao je u avanturama i otkrivanju hrvatske obale.

Podsjetimo, u showu Gospodin Savršeni je odabrao Maidu, no njihova veza nije dugo potrajala. Danas, čini se, Miloš slobodno uživa u solo životu.

POGLEDAJTE VIDEO: MOSTAT CLIFF DIVING + TON

