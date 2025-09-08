Kraj jednog prijateljstva? Zašto je Severina kolegici uputila: 'Ne valjaš!'

Severina (53) je na svom Instagram storyju podijelila video u kojem se izmjenjuju snimke studentskih prosvjeda u Srbiji, te nastup pjevačice Nataše Bekvalac (44) u jednom novosadskom klubu koji se događaju u isto vrijeme.

Preko kadrova ubačeni su komentari s Natašine posljednje objave na Instagramu, u kojima je fanovi žestoko kritiziraju jer nije javno podržala prosvjednike.

"Ne valjaš, Nato, ćutiš dok lemaju tvoje građane. Sram te bilo", "jeziva je bila spoznaja da trčimo iz suzavca među ljude koji piju po kafićima", "stidite se i kao majka i kao Novosađanka", samo su neki od oštrih komentara Natašinih pratitelja.

Video završava screenshotom Natašine pjesme "Ne valjam" i natpisom preko cijelog ekrana: "NE VALJAŠ".

Inače, Severina je već više puta javno podržala studente u Srbiji. Nakon što ju je srpska policija zadržala na granici zbog "spornih izjava", poručila je da neće više dolaziti u Srbiju dok je "diktator na vlasti". Čak je i tijekom svog posjeta Belgiji na konferenciji za medije, održala emotivan govor u kojem je istaknula da "Podižemo glas i za studente i profesore koje i dalje progone i hapse u Srbiji".

Podsjećamo, Severina i Nataša bile su bliske prijateljice i međusobna podrška. Još su 2009. planirale zajednički duet, no suradnja se nikad nije realizirala. Na Severininom koncertu u Beogradu iste godine, Nataša je bila gošća te su zajedno s Anom Bebić otpjevale pjesmu "Prijateljice".

Osim toga, kada je Natašu 2018. pretukao tadašnji suprug Luka Lazukić, Severina je objavila snimku s tog koncerta uz poruku podrške i hashtagove #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca.

Također, Nataša je pohvalila Severininu pjesmu "Imaš pravo" iz 2019., a prošle godine javno joj je pružila podršku kad joj je Vrhovni sud oduzeo skrbništvo nad sinom. "Srce mi se kida. Severini želim nadljudsku snagu da svoje dijete zaštiti i vrati", napisala je tada Nataša.

