Drama na Škorinom koncertu: Branitelj se zamalo zapalio bakljom, brza reakcija spasila stvar
Incident se dogodio tijekom izvedbe poznatog glazbenog hita
Na jučerašnjem koncertu Miroslava Škore (63), povodom Dana grada Zaprešića, dogodila se scena koja se brzo proširila internetom. Naime, jedan od pripadnika Hrvatske udruge vojnih i ratnih invalida Domovinskog rata, Dražen Brezec, zamalo je stradao tijekom izvedbe Škorinog hita „Sude mi“.
Brezec izašao na pozornicu i mahnuo dvjema bakljama. Iskre s jedne od baklji zahvatile su mu košulju i ona je počela gorjeti. Srećom, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. Brzom reakcijom Škorinog PR-agenta Vedrana Strukara, vatra je ugašena – Strukar je uzeo bočicu vode s pozornice i polio Brezeca.
Brezec je prošao bez ozbiljnijih posljedica, a koncert nije bio prekinut. Incident je ubrzo izazvao pažnju na internetu, gdje su korisnici Reddita komentirali situaciju, spominjući čak i daleku povijest i usporedbe s prosvjedima u Čehoslovačkoj. Neki su se šalili, dok su drugi izrazili sumnju da ovakve priče ponekad odvlače pažnju od drugih tema.
POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Miroslavom Škorom uoči koncerta u Kninu