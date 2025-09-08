Možete li je prepoznati? Ovako je izgledao prvi dan škole poznate hrvatske glumice i balerine

Danas je prvi dan škole za hrvatske školarce, a među onima koji su se prisjetili svojih školskih dana je i Bojana Gregorić Vejzović (53), jedna od najsupješnijih hrvatskih glumica.

Na Instagramu je podijelila nostalgičnu fotografiju njenog prvog dana škole:

"Prvi dan školeeee! Puno uspjeha svim osnovnoškolcima, u našem slučaju posebno srednjoškolcima, od skroz desnog 'Beatlesa'. Profesorima, a i nama roditeljima samo kratko – izdržimo! ", napisala je ispod objave.

Glumica je također pozdravila svoje prijateljice s fotografije – Petru, Nives i Anu – prisjećajući se školskih dana i prijateljstava koja su joj ostala u lijepom sjećanju.

Inače, fotografija koja prikazuje Bojanu kao djevojčicu izazvala je val komentara i pohvala na društvenim mrežama, a mnogi su se odmah prisjetili svojih školskih dana i anegdota.

