Barbara Kolar drastično smršavjela i pokazala vitku liniju: Fanovi joj se ne mogu nadiviti

Voditeljica Barbara Kolar (55) kasno ljeto provodi na obali, odakle se ovih dana javila svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Objavila je nekoliko fotografija s mora, a ono što je mnogima odmah zapelo za oko bila je njezina zavidna linija.

"Mogle su biti neke druge fotke. Možda bolje, ljepše, kvalitetnije. Ali ni u tim biranima ne bi moglo biti više ljeta nego u ovom nasumičnom photo dumpu. Uvijek divno, uvijek prekratko", napisala je voditeljica.

Svoju vitku liniju istaknula je u uskim haljinama, a komplimenti su počeli stizati sa svih strana. "Divna si ti, more, nebo, sve. Sada se vrati", "Predivna", "Prekrasna", "Izgledaš apsolutno predivno", "Godine ti lijepo stoje", "Potpuno iskreno i predivno. Kao da ne pripada Instagramu, već onim našim starim foto albumima", samo su neki od brojnih komentara.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Podsjetimo, Barbara nam je nedavno otkrila koja je tajna njene zavidne figure te koliko je teško održavati je.

"Iako me nerijetko zasmeta poražavajući omjer komentara na račun mog posla u odnosu na one s temom, izgleda nekako sam naučila prihvatiti da je i to dio posla - iako i dalje ne mislim da je važniji. Uvažavajući stav, a da citiram jednu znanicu kako je "ono prvo konstantna, a po ovom drugom pitanju često neka iznenadjenja" ljuti me što nemoralni oglašivači zbog ovakvih poput mene trljaju ruke i ulijevaju lažnu nadu ljudima da je moguće kilograme skinuti čarolijom. Možda netko i može, ali ja nikad nisam bila od tih - od malih nogu su se kile s velikim veseljem lako lijepile na mene, redovito shvatile da im je tu prekrasno pa pristajale otići samo uz jako puno odricanja, da ne kažem - staromodnog gladovanja", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu