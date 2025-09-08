Barbara Kolar drastično smršavjela i pokazala vitku liniju: Fanovi joj se ne mogu nadiviti
Brojni komplimenti se nižu
Voditeljica Barbara Kolar (55) kasno ljeto provodi na obali, odakle se ovih dana javila svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Objavila je nekoliko fotografija s mora, a ono što je mnogima odmah zapelo za oko bila je njezina zavidna linija.
"Mogle su biti neke druge fotke. Možda bolje, ljepše, kvalitetnije. Ali ni u tim biranima ne bi moglo biti više ljeta nego u ovom nasumičnom photo dumpu. Uvijek divno, uvijek prekratko", napisala je voditeljica.
Svoju vitku liniju istaknula je u uskim haljinama, a komplimenti su počeli stizati sa svih strana. "Divna si ti, more, nebo, sve. Sada se vrati", "Predivna", "Prekrasna", "Izgledaš apsolutno predivno", "Godine ti lijepo stoje", "Potpuno iskreno i predivno. Kao da ne pripada Instagramu, već onim našim starim foto albumima", samo su neki od brojnih komentara.
Podsjetimo, Barbara nam je nedavno otkrila koja je tajna njene zavidne figure te koliko je teško održavati je.
"Iako me nerijetko zasmeta poražavajući omjer komentara na račun mog posla u odnosu na one s temom, izgleda nekako sam naučila prihvatiti da je i to dio posla - iako i dalje ne mislim da je važniji. Uvažavajući stav, a da citiram jednu znanicu kako je "ono prvo konstantna, a po ovom drugom pitanju često neka iznenadjenja" ljuti me što nemoralni oglašivači zbog ovakvih poput mene trljaju ruke i ulijevaju lažnu nadu ljudima da je moguće kilograme skinuti čarolijom. Možda netko i može, ali ja nikad nisam bila od tih - od malih nogu su se kile s velikim veseljem lako lijepile na mene, redovito shvatile da im je tu prekrasno pa pristajale otići samo uz jako puno odricanja, da ne kažem - staromodnog gladovanja", zaključila je.
