Playboyeva zečica otkrila kakav je Leonardo DiCaprio u krevetu: 'Čudan je'

Leonardo DiCaprio (50), jedan od najvećih glumaca i zavodnika Hollywooda, našao se u središtu pažnje zbog izjava Playboyeve zečice Hieke Konings (24).

Foto: Instagram

24-godišnja Konings u intervjuu za norveško izdanje Playboya ispričala je kako je upoznala glumca u tajnom klubu u Los Angelesu. Prema njezinim riječima, prvi susret bio je prilično misteriozan. "DiCaprio je sjedio povučen, u crnoj majici s kapuljačom i s kapom. Njegov menadžer mi je prišao i rekao da Leo želi razgovarati sa mnom", rekla je Hieke.

Foto: Profimedia

Nakon razgovora i kratkog ljubljenja, DiCaprio ju je pozvao kod sebe kući. Konings je odbila poziv. "Rekla sam mu da ga ne poznajem dovoljno. On se isprva šokirao, a zatim rekao: ‘Poštujem to’", dodala je.

Također, zečica tvrdi da joj je iskustvo s glumcem bilo prosječno. "Poljupci su mu bili okej, ali definitivno nije bio najbolji", rekla je te objasnila da iz tog razloga nije otišla s glumcem. Nakon toga, DiCaprio je otišao kući s drugom djevojkom.

Foto: Photo Credit: Mary Cybulski

Konings je također otkrila što su joj prijateljice govorile o njegovim seksualnim navikama. "Čula sam od drugih djevojaka da može biti vrlo čudan. Jedna je rekla da je nosio slušalice tijekom seksa jer nije želio čuti partnericu, a druga da joj je stavio jastuk na glavu".

Ipak, izvor za portal Page Six tvrdi da se ovaj susret nikada nije dogodio. "Ova je priča kombinacija drugih lažnih priča", rekao je izvor i dodao da je Koningsina anegdota "očigledno pokušaj privlačenja klikova i publiciteta".

