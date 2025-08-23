Desingerica na koncertu ispekao janje na ražnju i jeo ga pred publikom

Srpski reper Desingerica, pravim imenom Dragomir Despić, ponovno je napravio pravi spektakl na koncertu, ovoga puta u Budvi. Umjesto da publiku gađa tenisicama, što je već ranije znao činiti, odlučio je izvesti još bizarniji performans – na pozornicu je donio pečeno janje na ražnju.

Na snimci koju je sam objavio na Instagram storyju vidi se kako reper podiže ražanj, a zatim izravno grize meso pred tisućama obožavatelja. Dok je kidao komade zubima, kapljice masti i komadi mesa padali su po publici u prvim redovima.

Desingerica je već poznat po neuobičajenim i često šokantnim potezima na nastupima. Nedavno je, primjerice, mazao palačinku na glavi jednog fana, hranio publiku špagetima, bacao kore za pitu, razbijao jaja po glavama obožavatelja te ribao sir po njima.

Njegova reputacija gradila se i na još bizarnijim ispadima – od gađanja publike prljavim čarapama do udaranja fanova tenisicama, što je učinio i prošle godine na koncertu u Opatiji.

Unatoč kritikama, Desingerica i dalje puni klubove i festivale, a njegov nekonvencionalni pristup nastupima postao je zaštitni znak zbog kojeg ga publika, čini se, i dalje prati s oduševljenjem.

