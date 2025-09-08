Sandi Pego i Cindy Šoštarić Hadžić dobili drugo dijete: 'Skoro se rodio na putu do bolnice'
Sandi je podijelio radosnu vijest na Instagramu
Poduzetnik i influencer Sandi Pego i njegova supruga Cindy Šoštarić Hadžić dobili su drugo dijete.
Dječak Noa rodio se u nedjelju, a ponosni otac Sandi objavio je radosnu vijest na Instagramu.
"Bok, ja sam Noa. Sinoć sam u 1:15 alarmirao mamu da želim van, a već u 1:39 smo se upoznali! Da, skoro sam se rodio na putu do bolnice! Iznenađenje – deset dana prije nego što sam obećao. Moja mama je lavica", napisao je Sandi i podijelio fotografije iz bolnice.
Brojni pratitelji su uputili čestitke supružnicima u komentarima.
Podsjetimo, Sandi i Cindy upoznali su se 2018. godine, a vjenčali su se nakon tri godine. U braku su dobili sinčića Iana.
POGLEDAJTE VIDEO: 'Najveće poskupljenje ikad': Direktor otkrio što se krije iza visokih računa