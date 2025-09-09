Sin Gorana i Nives Ivanišević krenuo je u školu: Ponosna majka podijelila fotografiju posebnog dana

Prvi dan škole uvijek je poseban trenutak za obitelji, a među brojnim roditeljima koji su danas ispratili svoje mališane u školu našli su se i voditeljica Nives (43) te tenisač Goran Ivanišević (53). Njihov sin Oliver krenuo je u prvi razred, a ponosna majka podijelila je kratku poruku na društvenim mrežama.

"I mi smo danas imali prvi dan škole. Sretni moj mali anđele i sretno svim školarcima, osobito prvašićima, a i roditeljima, naravno", napisala je Nives na Instagram storyu.

Foto: Instagram

Oliver je rođen 7. rujna 2018. godine, što znači da je ovaj tjedan proslavio sedmi rođendan, a već dan nakon zakoračio u školske klupe.

Podsjetimo, par je svoju vezu započeo 2016. godine, a godinu kasnije stali su pred oltar. Njihova obiteljska sreća dodatno se upotpunila dolaskom malenog Olivera, o kojem je Goran govorio s velikim ponosom u intervjuu 2019. godine:

"Oliver je sada glavni, Oliver je najmanji i najslađi, i najveće veselje. Još nije počeo sto posto hodati, ali polako se pridržava. Mama po kući sve lijepi i pazi, sve je to osigurano, ali to je jedna velika sreća, u ovim mojim godinama, poslije dvoje djece. A i svi mu se vesele, i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko, veliko veselje".

Nives je ovo prvo dijete, dok Goran iz braka s Tatjanom Dragović ima kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

