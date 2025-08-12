Bivši dečko Marije Šerifović o njihovoj vezi: 'To je bio marketing'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (40) svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, a tijekom karijere tek je jednu navodnu vezu predstavila bez zadrške – onu s crnogorskim pjevačem i glumcem Slavkom Kalezićem. Njih dvoje su 2007. godine, neposredno nakon Marijine pobjede na Eurosongu, započeli navodnu romansu koja je trajala šest mjeseci, a Slavko je tada bio jedini muškarac kojeg je predstavila javnosti.

Foto: Facebook

Kasnije je Šerifović u svom autobiografskom dokumentarcu priznala da je naklonjenija ženama, no gotovo 16 godina poslije, Kalezić je otkrio da njihova “veza” nikada nije postojala.

"To je nešto što sam zahvalan da se dogodilo. Ja sam s Marijom bio jako blizak, ali naravno da je to bio marketing. Nemam problem s tim. To nije nešto što sam ja nametao, već njen tim. Bila mi je jako draga i pustio sam da se to događa. To mi nije trebalo u životu, ali sada sam zahvalan, jer sam poslije toga znao kako ne želim dalje. Svakog čuda je tri dana dosta. Bilo bi zanimljivo da joj sada netko postavi pitanje zašto joj je trebao takav marketing", izjavio je u intervjuu za crnogorsku E televiziju.

Foto: Instagram

Kalezić se pritom osvrnuo i na njihov eurovizijski put.

"I ja sam bio eurovizijski predstavnik koji je napravio ozbiljan bum. Marija je pobijedila, ali nje više nema u eurovizijskim krugovima. Ja sam bio maltene posljednji u polufinalu, a i dalje haram Europom, puno nastupam", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni moraju raditi dok vrućina prži: Puni su trikova kako dalje kad znoj curi